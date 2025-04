Justicia con sentido social y humano es el lema del candidato número 7, boleta rosa rumbo al Poder Judicial 2025

Originario de San Luis Potosí, y adoptado nayarita desde hace 25 años, el licenciado Alamillo Gutiérrez ha participado también en la administración pública y en los últimos años ha fungido titular de la Notaría 41 con adscripción en Bucerías.

En entrevista con Karina López para el programa De Frente en Heraldo Radio Tepic, el candidato dijo que entre sus propuestas está el agilizar los procesos judiciales federales o locales:

En caso de ser elegido como magistrado federal, Alamillo Gutiérrez manifestó que seguirá haciendo lo que sabe en materia de derecho con un sentido social que le ha permitido desarrollar gracias a sus estudios en filosofía, lo cual le ha permitido construir una sensibilidad por la acción, la movilización y la transformación social, lo cual es fundamental para un abogado:

Uno de los ejes articuladores de la campaña a magistrado federal por Nayarit de Alamillo es basada en la justicia con sentido social y humano.

“En dicho compromiso parto de la premisa de que el derecho es para todos y todas, no solo de abogados, por lo que como magistrado federal, haré presencia y diálogo cercano en territorio, para compartir las respuestas que ofrece el derecho a todos los sectores de la sociedad (barrios, comunidades, colonias, pueblos, sindicatos, empresas, escuelas, etc.), especialmente a los grupos y colectivos que históricamente han vivido en situación de vulnerabilidad y exclusión. Para mí, tal compromiso es la continuación de la escuela en la que me he formado: la de la movilización y la lucha social. Y ello supone andar y estar en territorio, no hay otra manera”, puntualizó.