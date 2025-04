Bliss My Heart cuenta su historia con “Suffer Well”

Iniciando su carrera como Bliss My Heart (BMH) en el 2020 y después de un descanso de más de dos años, la artista regresó con un nuevo tema que ya había comenzado años atrás. “Escribí ‘Suffer Well’, hace unos meses. Ya tenía la música hace muchos años y decidí trabajar en esto otra vez en diciembre y tratar de sacar el tema por mí misma”, comentó la cantante.

“Es acerca de la resiliencia. Creo que es parte de mi historia, pero también un mensaje para todos (…) incluso si es complicado un día, todo estará bien después y me quería regalar esto a mí y a todos para que nunca se rindan. No estás solo, tal vez sea un día negro, pero mañana será rosa”, explicó la francesa sobre su más reciente tema perteneciente al género dark wave.

Sobre su inspiración, la artista indicó lo siguiente: “Creo que soy muy de la vieja escuela, una de mis bandas favoritas es Guns N’ Roses, pero también (…) Bauhaus y Sister Of Mercy (…) y también a veces escucho a The Jim Jones Revue del Reino Unido y me gusta descubrir música y muchas bandas”.

“Ay por Dios, me encantaría colaborar con Peter Murphy, lo conocí y fue muy lindo, y creo que fue uno de los mejores encuentros que he tenido en toda mi vida. Y sí, creo que es un genio”, declaró la cantante. Peter Murphy es conocido por el tema “Cuts You Up”.

BMH mencionó que siente mucho cariño por México, pues es aquí donde más se escucha su música. “México tiene un lugar especial en mi corazón porque cuando escribí mi primer EP en el 2020, estaba sorprendida porque los que más estaban escuchando mi música eran mexicanos”.

Además, la artista comentó que México fue el lugar que le regresó las ganas por volver a la música. “En el 2022 estuve en Monterrey, Toluca, Querétaro y Ciudad de México. Conocí a algunas de las personas que estaban escuchando mi música y me dije a mí misma ‘ok, tengo que regresar, no estaba aquí por mi música originalmente, pero ahora es algo que quiero volver a trabajar’”.

“Estoy tratando de trabajar en un nuevo proyecto con mi amigo Cliff porque hicimos una muy buena colaboración y trataré de sacar un nuevo sencillo antes del verano, esa es mi meta”, indicó BMH sobre sus próximos trabajos con Cliff Estatof, quien colaboró con la francesa como productor y musicalizador para el tema “Suffer Well”.

El último sencillo que la artista había escrito fue en 2022.

BMH escribió su primera canción a los 11 años.

BMH hizo su primera banda a los 15 años.

“Definitivamente quiero regresar a México porque ustedes son muy lindos y tienen un país hermoso, uno de los mejores”.

