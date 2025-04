Reportan un incendio en Santa Catarina, Tláhuac; se genera caos vial

La noche de este jueves 10 de abril, se reportó un incendio en la colonia Zona Rústica Tláhuac, en la Ciudad de México, los hehcos ocurrieron cerca de las 20:30 horas, en la zona de Santa Catarina en la alcaldía Tláhuac, lo que ha ocasionando caos vial sobre la avenida Eje 10. De acuerdo con el cuerpo de Bomberos de la Ciudad de México, se reporta un incendio de un terreno baldío, en el cual se quema pasto seco y hojarasca en un área de aproximadamente 1000 metros cuadrados en la zona.

La página de denuncias ciudadanas en Facebook “Viva Zapotitla” compartió imágenes de cómo se encuentra la zona. En los comentarios se sumaron habitantes de la zona quienes compartieron imágenes del fuego y las afectaciones viales que hay acusa del incendio.

Al momento no se reportan afectaciones ni extensiones del fuego, por su parte el Cuerpo de Bomberos de la capital tampoco ha confirmado que el fuego ya fue controlado o extinto, mientras que las afectaciones viales continúan en la zona, toma precauciones y busca rutas alternas para llegar a tu registro.

¿Qué hacer en caso de incendio al aire libre?

En caso de un incendio al aire libre, es fundamental actuar con rapidez y mantener la calma, lo primero es alejarse del fuego en dirección contraria al viento, ya que las llamas y el humo pueden propagarse rápidamente, en caso de estar en una zona con vegetación, busca un área despejada, como un camino o terreno sin hierba.

Incendio en Tláhuac

Créditos: Facebook/Ricardo Tello

Llama de inmediato a los servicios de emergencia y proporciona la ubicación exacta del incendio, no intentes apagar el fuego si no cuentas con el equipo adecuado o si el incendio es grande, evita respirar el humo cubriéndome la boca y nariz con un paño húmedo. No regreses a la zona afectada hasta que las autoridades lo indiquen, si estás en un vehículo, cierra las ventanas, apaga el motor y permanece dentro si no es seguro salir. La prevención también es clave: no tires colillas ni dejes fogatas encendidas.

