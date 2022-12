Maquillaje de ojos con sombra azul, la tendencia para lucir hermosa en estas fiestas decembrinas

Las fiestas decembrinas están a punto de iniciar y es por ello que no sorprende ver que todo el mundo ya está pensando en los looks que deberán llevar a las posadas, a la cena navideña e incluso en el estilo a adoptar para darle le bienvenida al Año Nuevo. Por supuesto, hay que tener en cuenta hasta el mínimo detalle y el maquillaje no se puede escapar de esta temporada, en especial luego de un año en el que las tendencias están muy claras y no se deben de dejar pasar como es el caso de la sombra azul.

Esta tendencia de maquillaje que recupera el estilo de los 90's se convirtió en una de las preferidas del 2022 y ya es una de las favoritas para lucir icónica durante las fiestas decembrinas, en especial si lo que se busca es presumir un rostro elegante, a la moda y que también destaque por un toque sensual que poco a poco se ha ido desplazando de los foxy eyes. Una de las mejores partes de usar la sombra azul para el make up es que es perfecta para ajustarse a todos los gustos.

¿Te animas a lucir el mejor estilo con unos ojos de impacto? (Foto: Pexels)

Al voltear a ver los looks de las famosas, entre los que destacan los nombres de Hailey Bieber, Kendall Jenner e incluso Evaluna, sólo por recordar algunos, han confirmado que este color se puede presumir desde un tono sobrio y elegante, pasando por el metálico o con destellos de brillo logrados con el glitter, hasta un tono de azul eléctrico con el cual cautivar a todos. Por supuesto, siempre manteniéndose fiel al estilo personal; es por ello que hoy te compartimos algunas ideas que puedes recrear en estas fiestas decembrinas.

En el párpado inferior

Hailey Bieber tiene la apuesta más elegante y sensual de la temporada misma que destaca por la elegancia y el glamur; el truco de la modelo está en crear un efecto alargador en los ojos para conseguir una mirada de impacto. En cuanto a la mezcla de colores, en los párpados móviles destacan tonos nude con glitter, además de iluminador debajo de las cejas.

Por otro lado, la sombra azul se debe colocar en los párpados fijos para crear un efecto de iluminación en la mirada entera y un secreto para que los ojos se vean aún más grandes es llevar el color a la línea de agua y no olvides seguir nuestro tutorial para que el color no se vaya en todo el día. Con esta apuesta combinada con unos labios nude conseguirás el mauillaje perfecto para las fiestas de noche.

Las sombras azules tan discretas te ayudarán a lucir elegante. (Foto: Pinterest)

Sombras en todo el párpado

Como te hemos contado en otras ocasiones, para estas fiestas decembrinas no pueden faltar los looks con lentejuelas en la ropa y para dichos casos un maquillaje de ojos con sombras azules es infalible, ya que ayudará a conseguir el match perfecto a la vez que recrea el estilo de los 90's tan deseado con esta tendencia. Al apostar por este estilo que ya es el favorito de Kendall Jenner y Evaluna, se pueden conseguir todo tipo de estilos.

Así que no dudes en aplicar la sombra azul en todo el párpado móvil y según el estilo que mejor se acomode a la forma natural de tus ojos, así como si deseas agrandarlos o alargarlos. Finalmente, debes de tomar en cuenta que las tonalidades pueden variar según lo prefieras y elegir una mate al estilo de la modelo, o bien una más metálica y con difuminado como al de Evaluna.

Apuesta por un makeup natural para que la sombra azul sea la protagonista. (Foto: IG @kendalljenner)

Un estilo como este le dará el toque final a tus looks con lentejuelas. (Foto: IG @evaluna)

SIGUE LEYENDO

Posadas: 3 maquillajes de ojos para combinar tus mejores look

No todo es navideño, este es el tutorial para conseguir el maquillaje de "Merlina Addams"

Las uñas con ojos turcos de Ángela Aguilar serán tendencia este 2023