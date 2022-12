Posadas: 3 maquillajes de ojos para combinar tus mejores look

Los maquillajes de ojos no pueden faltarle a nadie y mucho menos en esta temporada decembrina en las que las reuniones y fiestas están por todos lados y arrancará oficialmente el próximo 16 de diciembre con el inicio de las posadas, un momento que sirve como pretexto para disfrutar con amigos y familia de un rato agradable. En redes sociales ya circulan muchas ideas para lucir icónicas en dichos eventos, pero así como la ropa es importante, los maquillajes de ojos no se deben de descuidar.

Algo que debes de saber es que el maquillaje siempre nos ayudan a darle el toque final al look, pues por más sencillo que sea, crea la armonía perfecta para derrochar estilo. Por supuesto, en esta temporada de posadas no puedes olvidar sumarte a las tendencias del momento y que hagan el match perfecto con tu imagen entera; y si no tienes idea de por dónde empezar a maquillarte, los siguientes estilos te serán de mucha utilidad.

Ojos metálicos y con glitter

En otras ocasiones te hemos contado que el efecto metálico en los delineados y en las sombras de ojos es uno de los preferidos para este invierno, pues combina con las prendas de lentejuelas y transparencias que tanto furor han causado en las últimas semanas. Una de las razones por las que esta fiebre se ha hecho tan popular es porque es muy fácil de recrear y basta con aplicar tus productos -entre los que también destaca el glitter- en los párpados móviles y acompañar el color con un delineado negro.

Con un maquillaje como este lo ideal es dejar el resto del rostro al natural. (Foto: Pinterest)

Ojos ahumados

Si algo ha quedado claro sobre las tendencias de moda y belleza del invierno y de la época decembrina es que el rojo es un color perfecto para lucir en toda ocasión y las posadas no son la excepción; sin embargo, cuando se elige un color tan llamativo, lo ideal es contrarrestar con un maquillaje de ojos muy discreto como los ahumados con sombras nude y marrones que sin duda te ayudarán a lucir muy elegante y femenina.

Un truco que se puede seguir para que la mirada resalte aún más es apostar por un delineado que te ayude a alargar los ojos y así conseguir una imagen más seductora; mientras que las pestañas deben ir muy rizadas y con rímel para crear mayor dimensión en los ojos. Finalmente un labial rojo complementará el look y te ayudará a derrochar estilo; recuerda que se trata de un color que se relaciona con la sensualidad y con la seguridad.

Ideal para las que buscan una imagen discreta. (Foto: Pinterest)

Maquillajes en negro

Durante esta temporada de posadas no tienes que olvidarte de las tendencias del momento como es el caso del estilo gótico que causó sensación luego del estreno de "Merlina" en Netflix. Por supuesto, no siempre se tiene que apostar por un estilo como el de ella, sino buscar versiones más elegantes como este que te ayudará a darle profundidad a tus ojos y mirada. Además, puede ser una opción perfecta si para tus looks de posadas elegiste prendas coloridas.

El cabello recogido puede ayudarte a resaltar aún más tu mirada. (Foto: Pinterest)

