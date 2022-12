Leonor y Sofía imponen moda con suéteres blancos, ideales para esta temporada navideña

La temporada navideña ya está aquí y aunque muchas personas suelen relacionarla con los días 24 y 25 de diciembre, lo cierto es que incluye una larga lista de festividades que inician esta semana primero con el Día de la Virgen de Guadalupe, al menos en México, y después con las posadas que son la antesala de la Navidad. Aunque los festejos son los más importantes, miles de personas aprovechan para decorar sus casas y además a buscar los mejores looks con los cuales causar sensación sin importar la edad, y como te hemos contado en otras ocasiones los outfits de las royals siempre serán la mejor inspiración.

Al pensar en las royals suelen venir a nuestra mente los nombres de la princesa Kate Middleton o de las reinas Rania de Jordania o Letizia de España, quienes son tres de las miembros de la realeza más importantes y siempre destacan por sus elegantes looks; sin embargo, no son las únicas y para quienes buscan una imagen más juvenil las referentes de moda perfectas son la princesa Leonor y la infanta Sofía.

Este lunes las hermanas Leonor y Sofía están en boca de todos al haberse convertido en los principales rostros de la temporada navideña ya que son las protagonistas de la felicitación de Navidad que compartió la Familia Real Española. Para la ocasión sus rostros sonrientes y cuerpos muy abrazados no sólo demuestran su cariño, sino también la esperanza y el amor de la época. Claro que no fue lo único que llamó la atención, pues sus looks con suéteres blancos también se colocaron como los ideales para estar en tendencia este invierno.

Así posaron las hermanas para esta Navidad. (Foto: Casa de S.M. el Rey)

Si el verano pasado demostraron que sus looks en vestidos estampados y alpargatas eran los ideales para las jovencitas, para este invierno han dejado en claro que los jeans son perfectos para una imagen relajada y casual, pero para conseguir esa imagen perfecta los suéteres blancos son indispensables. Además, se tratan de las piezas más abrigadoras del momento para quienes no quieren sumarse a las tendencias de los abrigos.

Abrazadas y posando desde el Palacio de la Zarzuela con árboles que recuerdan al otoño, la princesa Leonor y la infanta Sofía causaron sensación en las redes no sólo por convertirse en las protagonistas de las felicitaciones navideñas, sino también por imponer moda. De acuerdo con las royals, para los días más fríos del invierno en donde no es necesaria la elegancia con vestidos y tacones esta combinación puede ser perfecta.

Por un lado, la heredera al trono de España, Leonor, lució unos clásicos jeans claros con un suéter blanco de crochet ligeramente holgado y que es muy fácil de conseguir en tiendas low cost durante esta temporada. Por su parte, la infanta Sofía se mantuvo fiel a su estilo y apostó por unos pantalones negros que combinó con un jersey también en color blanco, pero con estampado de rayas horizontales negras.

Leonor y Sofía envían las felicitaciones navideñas

La foto anterior en la que los suéteres blancos de Leonor y Sofía también se convirtieron en la gran sensación fue con motivo de la felicitación de Navidad 2022 de la Familia Real Española, en la que tanto el par de hermanas, así como el rey Felipe VI y la reina consorte Letizia enviaron un breve mensaje con motivo de la temporada.

"Feliz Navidad y prospero Año Nuevo 2023. Muy afectuosamente y con nuestros mejores deseos", se lee en la tarjeta firmada por los cuatro miembros de la realeza.

(Foto: Casa de S.M. el Rey)

