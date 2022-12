Rania de Jordania impacta con abrigo tipo vestido, ideal para lucir elegante este invierno

La reina Rania de Jordania ha dado mucho de qué hablar en los últimos días, pues además de su gran secreto para bajar de peso y quemar grasa sólo con su dieta, su sola figura destaca en el mundo de la moda al ser considerada como una de las royals mejor vestidas y claro, la que siempre presume el estilo más elegante y sofisticado. Por supuesto, en las últimas semanas ha causado revuelo por convertirse en la fiel inspiración de su próxima sucesora a la hora de vestir , además que siempre sorprende con algo nuevo como las pashminas o más recientemente con un icónico abrigo.

Y es que un buen abrigo nunca puede faltar durante la época de invierno, algo que ni la reina deja pasar al combinar los looks con los que causará sensación en sus eventos públicos; de ahí que no sorprenda que este lunes la esposa del rey Abdalá II apareció con el outfit más elegante para mujeres maduras al no sacrificar el estilo con esta prenda tipo vestido. Claro que su atuendo no sólo llamó la atención por lo glamuroso que resulta, sino también porque fue la mejor apuesta para recorrer los pasillos del Palacio del Quirinale en Roma, Italia.

Rania de Jordania impacta con su estilo. (Foto: IG @queenrania)

Desde Roma, así impuso moda invernal la reina Rania

Desde su cuenta de Instagram, la monarca agradeció a la primera dama italiana, Laura Mattarella, quien la acompaño en un recorrido por el palacio mientras el rey Abdalá II se encontraba en una visita de trabajo. En las fotos que Rania compartió se le observa junto a la también abogada por los pasillos del lugar derrochando estilo. Para la ocasión la royal eligió colores sobrios en tonalidades oscuras, además de una imagen clásica y elegante en la que la discreción también se hace notar.

Algo que llamó mucho la atención de este outfit de la miembro de la realeza es que es ideal para conquistar el invierno, pues si bien se alcanza a ver una falda midi en color negro y una blusa de cuello alto en color marrón, su abrigo tipo vestido es el que se roba todas las miradas. ¿La razón?, que el diseño cuenta con un degradado de colores en el que se aprecia un azul marino y gris deslavado que juega con una imagen bicolor.

Este contraste de tonalidades es el que permite conseguir una imagen muy elegante y glamurosa, además de moderna y juvenil gracias a pequeños detalles como diferentes colores en cada una de las mangas del precioso abrigo. Asimismo, resulta muy favorecedor gracias a un cinturón que ayuda a crear armonía en la figura al entallar la cintura.

El abrigo de la reina fue la sensación. (Foto: IG @queenrania)

Con esta cátedra de moda Rania de Jordania también dejó en claro que para este invierno un abrigo tan icónico como este se debe de lucir con botas altas de media, mismas que ayudarán a conseguir una imagen muy elegante, en especial para mujeres de más de 50 años. Una de las mejores partes es que este tipo de calzado combina a la perfección con todo tipo de prendas, incluyendo los vestidos o pantalones y además ayudarán a alargar la figura.

Finalmente, la reina de Jordania terminó de lucirse al agregar un divertido bolso de mano con el que rompió las tonalidades sobrias, pues aunque el diseño en sí tiene al negro como protagonista, cuanta con lunares de colores que le dan un toque muy juvenil a la imagen sin que se pierda la elegancia.

