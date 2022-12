Rania de Jordania: el truco de cocina de la reina para mantenerse en forma, aún con hamburguesas

La reina Rania de Jordania es una de las mujeres más populares dentro del mundo de las royals y para hablar de ella se puede iniciar por su activismo y labor como miembro de la realeza, pero también por detalles más superficiales en los que entra su gusto por la moda con un estilo elegante y femenino, así como su icónica melena con mechas para ocultar las canas o por su figura delgada y torneada. Aunque en estos dos últimos aspectos la reina Letizia de España siempre se ha coronado como la gran sensación, la esposa del rey Abdalá II no se queda atrás y de hecho se sabe que tiene un truco de cocina con el cual se logra mantener en forma y además cuidar de su salud.

Al pensar en los miembros de la realeza, se suele pensar que comen los platillos más exclusivos y poco conocidos, algo que incluso el chef mexicano que sirvió a la reina Isabel II ha desmentido, pues los platillos convencionales como un plato con huevo o las hamburguesas también forman parte del día a día. Sin embargo, se recurre a una alimentación sana y balanceada con la cual prevenir problemas de salud, pues como te hemos contado en otras ocasiones, hay alimentos que son perfectos para prevenir o combatir ciertas enfermedades y hay otros que se relacionan con una muerte prematura.

La royal siempre acompaña sus desayunos con cereales. (Foto: IG @queenrania)

Por fortuna, este secreto que le ha dado la vuelta al mundo y que expone cómo Rania de Jordania logra mantenerse en forma sin olvidarse de ciertos "antojitos" como las hamburguesas se ha convertido en el preferido de muchas y una de las mejores partes es que es muy fácil recrear en la cocina. Por supuesto, no todo está en manos de la alimentación y así como los nutrientes son esenciales, el ejercicio terminará de desarrollar los cambios en la figura.

Olvidarse de las dietas rigurosas, así se alimenta la reina de Jordania

No tener una dieta rigurosa no implica no cuidar lo que se come y el truco de cocina para mantener una figura delgada de la royal es apostar por una alimentación con bajo índice glucémico. De esta forma también se propicia la salud, ya que tal y como explica la doctora Jillian Kubala en Healtline, los estudios sobre este tipo de nutrición han demostrado que se puede perder peso, reducir los niveles se azúcar en la sangre y un menor riesgo de enfermedades cardíacas y de diabetes tipo 2.

Regula los niveles de colesterol en la sangre

Ayuda a perder peso y grasa

Reduce el riesgo de desarrollar cáncer

Reduce el riesgo de enfermedad cardíaca

Las frutas no pueden faltar en su dieta. (Foto: IG @queenrania)

Claro que para todo ello no hay que comer lo mismo todos los días ni limitar la alimentación, pues esta forma de alimentarse ayuda a consumir alimentos de todos los grupos, siempre cuidando que tengan un índice glucémico bajo como los panes de grano entero, multigrano, centeno o levadura; los cereales como la avena u hojuelas de salvado; frutas como las manzanas, fresas, albaricoques o kiwis; vegetales como zanahorias, brócoli o coliflor, o bien, algunos productos lácteos, tan sólo por mencionar algunos.

Entre el efectivo truco de cocina de Rania de Jordania también destaca la dieta mediterránea de la que ya te hemos hablado y que destaca por ser un plan de alimentación saludable en el que se recurren a los ingredientes, sabores y técnicas de cocina de Grecia, Italia y otras zonas de la región. De esta técnica se sabe que es capaz de reducir el riesgo de desarrollar Alzheimer o demencia, además de la diabetes y problemas cardíacos y vasculares.

Sin embargo, ni la alimentación con bajo índice glucémico ni la mediterránea le impiden disfrutar de los mejores platillos y si algo ha quedado claro es que para combinar ambas técnicas la mejor forma es siempre tener en la mesa un plato de arroz y verduras al vapor con las que Rania de Jordania acompaña sus proteínas como el cordero, pescado a la plancha e incluso las hamburguesas que se sabe suele preparar su esposo, el rey Abdalá II. Mientras que en los desayunos no pueden faltar los cereales como las nueces o almendras.

Algo que es importante resaltar es que los "gustitos" nunca están de más y aunque no se sabe con cuánta frecuencia los mantiene la royal, no es ningún secreto que es una amante del chocolate, por lo que no puede faltar en su dieta. Lo que llama la atención en ambos estilos de alimentación que la reina ha juntado es que se evitan las harinas refinadas, comida frita y los postres o azúcares.

El chocolate es uno de los alimentos favoritos de Rania de Jordania. (Foto: IG @queenrania)

Además de su truco de cocina, el ejercicio no puede faltar

Como te hemos contado en otras ocasiones, para cuidar la salud, mantener un peso adecuado y ganar masa muscular sin caer en los productos milagro o los medicamentos que pueden poner en riesgo al organismo, sólo existe un camino y es la ejercitación según las posibilidades de la persona y sus condiciones médicas.

Pues incluso se sabe que quienes tienen diabetes pueden hacer series de sentadillas para prevenir complicaciones relacionadas a la glucosa alta. En el caso de la reina de Jordania, no puede pasar por alto que es una amante del ejercicio y que para contribuir a una figura perfecta y con el peso adecuado también se mantiene en movimiento al menos cinco veces a la semana con:

Correr al aire libre

Ejercicios aeróbicos

Kickboxing

Pilates

Yoga

