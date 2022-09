Habla Fernando Stovell, el chef mexicano que cocinó para la reina Isabel II: "Nunca regresó un plato"

La muerte de la reina Isabel II tomó por sorpresa a todo el mundo y la devastadora noticia no sólo tocó a los miembros de la Familia Real Británica o al pueblo del Reino Unido, sino también a los mexicanos, entre ellos el chef Fernando Stovell, quien es reconocido tanto por su talento en la cocina como por haber sido uno de los jueces de MasterChef México; sin embargo, su trayectoria abarca un aspecto que lo llevó a la mira mundial, pues le cocinó a la monarca y a otros miembros de la realeza.

En medio del revuelo mundial que causó el deceso de su alteza, El Heraldo Digital conversó con el aclamado chef de la reina, quien compartió algunos de los detalles poco conocidos sobre Isabel II como sus valores y etiqueta que no sólo estaban presentes cuando tenía todos los ojos sobre ella, sino también en los momentos más íntimos, como cuando se sentaba en la mesa a degustar todo tipo de platillos.

"Me tocó trabajar para la familia, no directamente, sino por medio de una familia real del Medio Oriente", recuerda Fernando Stovell al iniciar a hablar de la reina.

"Nunca regresó un plato con comida", afirma al recordar los factores que habrían forjado a la Reina

Uno de los primeros pensamientos que se nos viene a la cabeza al pensar en la realeza, sea la británica o de cualquier otra parte del mundo, es una mesa con los platillos más exclusivos, caros y extravagantes; sin embargo, el chef mexicano destacó en su plática con este medio que incluso los royals son personas comunes y que así como nosotros comemos los platillos más sencillos, ellos también.

"Mucha gente tiene esa visión de que por ser una reina, por ser una persona de tan alto perfil, pues come cosas diferentes; comen exactamente lo mismo que nosotros", señala.

Por supuesto, hay otros factores que se deben incluir al pensar en la dieta que llevaba su alteza y aunque la alimentación por la edad u otras cuestiones siempre salen a la luz, Isabel II se mantenía firme a los valores que aprendió desde niña. Uno de los mejores ejemplos es no desperdiciar comida; cabe destacar que la monarca creció en medio del contexto de las dos Guerras Mundiales.

La reina junto al príncipe de Edimburgo y sus tres hijos. (Foto: AFP)

"Una de las cosas de las que siempre hablaré con mucho orgullo", detalla antes de agregar que su labor está en la cocina y no en la historia, es que "el pueblo pagaba un impuesto" del que ella también vivía y tomando esto como punto de partida, recordó la sencillez de la Familia Real Británica y lo cuidadosos que son con lo que se gasta.

"Qué tan cuidadosos son con lo que se gasta que a pesar de que vemos la opulencia -es una historia de más de mil años, es un primer mundo-, ella siempre fue muy cuidadosa en cuanto a comida, cuántas porciones, de qué tamaños eran, si eran porciones muy grandes. Yo nunca vi un plato que regresara, orgullosamente, a mi cocina".

Sobre lo anterior, Stovell destaca que no devolver la comida también destaca un lado de la etiqueta que seguía la hoy difunta reina más longeva de la historia. "Hay que recordar que ella viene y nace, y vive una Segunda Guerra Mundial y viene de los frutos de la Primera Guerra. Lo que decimos en inglés, the rations, las raciones que se les daban a las personas, que sufrieron tanto por estas guerras, pues ella trae esta escuela y se la introduce a nuevas generaciones", explica.

"Nunca hubo una opulencia de tal forma que se aprovechara; siempre pensó en su gente, pensó en su país", dijo Fernando Stovell al calificar la acción como "aplaudible" e "impresionante".

Se sabe que era fanática de los platillos dulces. Foto: Especial

¿Cómo llegó Fernando Stovell a las cocinas de los palacios de Isabel II?

"No me tocaba (cocinar) el día a día, me tocaba más que nada los eventos", explica antes de agregar que fue contratado para atender a la reina Isabel II mientras él trabajaba con un jefe de estado del Medio Oriente, quien tenía propiedades por toda Europa y además era muy cercano a la Familia Real Británica. Por supuesto, Fernando Stovell viajaba con él y durante sus visitas a Europa, las cocinas tenían talento mexicano.

"Yo estaba a cargo de todos sus palacios en Europa; me tocaba mucho entretener y estar a cargo de diseñar desde menús, los eventos, me tocaba mucho vestir las mesas, estar a cargo y supervisar que las mesas estaban bien vestidas. Nos tocaba mucho entretener a su majestad, a la reina Isabel y el duque de Edimburgo, a nuestro actual rey Carlos III", confiesa.

Aunque fue hasta el 2010 cuando tuvo el privilegio de cocinar directamente para la monarca, quien en ese entonces realizó una visita de estado al Medio Oriente. Para esta ocasión él fue el encargado de prepararle el desayuno, comida, té y cena, en donde también comenzó a organizar banquetes para más de 300 personas; el resto es historia, pues el nombre de Fernando Stovell acaparó todos los reflectores.

A la reina le gustaba mucho desayunar huevos. Foto: Especial

Ya desde la intimidad, nos confirma lo que alguna vez dijo Darren McGrady, otro de los chefs de la monarca, al diario Telegraph y es que en efecto, uno de los platillos preferidos para desayunar de Isabel II eran los huevos. "Todo tipo de huevo, aquí tengo (en el menú) en dos ocasiones huevo revuelto, pero depende (...) me decían 'hoy se le antoja esto, se le antoja lo otro' y ella decidía".

Ahora, la muerte de la reina Isabell deja un profundo vacío en todo el mundo y este 8 de septiembre de 2022 siempre será recordado como uno de los días más tristes con el que la monarquía británica marcó el fin de un reinado de más de 70 años, pero también el inicio de uno nuevo con el nombramiento de Carlos como el nuevo rey del Reino Unido.

"Que en paz descanse", concluye Fernando Stovell en su conversación con El Heraldo Digital, seguido de un silencio que hoy tocó el corazón de todo el mundo.

