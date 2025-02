Camila Aurora arremete contra "Emilia Pérez" y Jacques Audiard, asegura que es tiempo de que la COPRED intervenga

La polémica por la película nominada a 13 premios Oscar, "Emilia Pérez", no ha dejado de ser tema de conversación durante las últimas semanas, y es que en una reciente entrevista para la cuenta de TikTok de Aura Series, la directora de la parodia "Johanne Sacreblu", Camila Aurora arremetió en contra de la cinta y de su director Jacques Audiard, quien declaró que el español es un idioma de pobres y migrantes.

Al respecto, la cineasta mexicana no pudo evitar demostrar su enojo y explotó contra el extranjero asegurando que era un ignorante, ya que debería de entender que el español y el francés son lenguas románicas que comparten la misma raíz, por lo que no tendría porque sentirse superior.

“Es un pendej%, o sea, ¿con qué huev&s?, es francés y se refiere de esa manera al español cuando idiomas como el francés, el italiano y el español son lenguas románicas, tienen la misma raíz, como para que el sienta que el si puede distinguir que su país sí tiene ¿qué? ¿clase? ¿capacidad económica?", señaló Camila Aurora. Noticias Relacionadas Hombre asegura que llevó su auto Rolls Royce a arreglar, el vehículo terminó con "Canelo" y Luis R. Conriquez

Directora de Johanne Sacreblu asegura que es tiempo de que la COPRED intervenga

Asimismo, se pronunció en contra de "Emilia Pérez" al considerarla como una película que distorsiona y caricaturiza la realidad de todo lo que sucede en México, ya que representa temas delicados como el narcotráfico y las desapariciones de personas de una manera incorrecta debido a que Jacques Audiard no se interesó por investigar sobre el país e hizo la cinta solamente en base a estereotipos.

Por dicha razón hizo un llamado a la población a comenzar a pedirle al gobierno para que intervenga a través de la Comisión de Prevención de Discriminación (COPRED) en el caso de "Emilia Pérez", pues señaló que no es posible que se sigan permitiendo cintas de este tipo, pues si no se hace algo en este momento, más producciones de este tipo podrían aparecer en el futuro, adaptando otras situaciones de México de forma ofensiva, pues si bien entiende que existe la libertad de expresión, resalta que no deberían existir cintas que transmitan mensajes clasistas o que fomenten la desinformación.

