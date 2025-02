Karla Sofía Gascón asegura que si fuera racista no habría trabajado con Zoe Saldaña y Selena Gómez en Emilia Pérez

Recientemente, Karla Sofía Gascón, actriz nominada al premio Oscar en la categoría de "Mejor actriz principal" por su papel protagónico en la polémica cinta "Emilia Pérez", fue blanco de una controversia más luego de que durante una entrevista con la cadena "CNN", negara las acusaciones que la señalan de ser racista al expresar que si realmente lo fuera ni siquiera hubiera trabajado con Zoe Saldaña y Selena Gómez en el filme.

“Ni Selena ni Zoe pueden apoyar ningún tipo de palabra o retórica que pueda ser confundida o que alguien pueda pensar que soy racista o he dicho algo contra los derechos humanos, es obvio. Les he explicado, todo mi equipo saben la persona que soy. Si hubiera sido racista, no habría trabajado con ellas”