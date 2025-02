NMIXX, la joven promesa del K-Pop, llega a México con MIXX LAB

NMIXX es una de las girlbands más frescas del K-Pop, con tan solo tres años de debut se han popularizado entre las fans internacionales por sus sonidos y conceptos diferentes entre sí y a lo acostumbrado. Además, ya incursionaron en el español con la canción "Soñar".

Como parte de sus promociones y siendo uno de los conciertos de la agenda K-Pop en México este año, NMIXX volverá a tierras mexicanas. El grupo ya se había presentado por primera vez en el KAMP FEST, donde tuvimos oportunidad de entrevistarlas tras bambalinas.

Además, Lili, una de las integrantes, ha demostrado su conocimiento en el idioma español pues le gusta comunicarse con sus fans y ha presumido algunas de las frases que aprendido. Incluso, NMIXX asistió a los premios a la música latina de Billboard, donde tuvieron un encuentro con Yeri Mua y emocionaron a sus fans con la posibilidad de una colaboración.

Este febrero, NMIXX volverá a reunirse con sus fans mexicanos para su primer fan concert en solitario, el grupo llegará para celebrar "MIXX LAB" en el mes del amor y la amistad.

NMIXX regresa a México con su primer fan concert

El próximo 19 y 20 de febrero NMIXX llegará a México para presentarse en el Auditorio Blackberry, recinto conocido por albergar conciertos K-Pop. El grupo de JYP se presentará con su fan concert "MIXX LAB". Esta será su primera presentación en solitario, pues el KAMP Fesf fue el parteaguas para su visita a Latinoamérica.

Para este concierto, NMIXX ofrecerá paquetes VIP, que incluye entrar al soundchek, despedida al final del show, una photocard, gafete y un póster firmado que se rifará entre los asistentes. A lo largo de su carrera, el grupo se ha hecho conocido por éxitos como "Love me like this", "Dash", "Young, Dumb, Stupid", entre otros.

Con solo tres años de carrera, NMIXX ha logrado posicionarse en el gusto de los fans internacionales, por lo que su concierto en México será el primer acercamiento que tengan con los llamados NSWER, además, su lightstick es considerado uno de los más bonitos del K-Pop.

