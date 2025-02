Todo indica que la polémica permanecerá en la carrera de Christian Nodal durante más tiempo, pues otras figuras del espectáculo se han sumado con sus declaraciones. Como Dani Flow, quien continúa enviando mensajes al cantante de regional mexicano a través de sus redes sociales luego de que éste lo bloqueara de TikTok por las burlas que ha lanzado en las que también incluyó a Ángela Aguilar.

Fiel a su estilo, el llamado "Rey del morbo" respondió con sarcasmo a quienes aseguran que aprovecha la fama de Christian Nodal para impulsar su carrera y compartió en Instagram una fotografía en la que se dejó ver con una playera que lleva estampada la fotografía de la boda del sonorense con Ángela Aguilar y la señal de cancelar junto al mensaje: "Nodal, me estoy colgando de ti como tú de J Balvin, qué rollito. Y, Ángela, no me gustaron tus declaraciones de la música actual, espero puedas recapacitar".

Dani Flow le declara la guerra a Christian Nodal y usa playera con el rostro del sonorense. Foto: IG @daniflowir

Así comenzó la polémica entre Dani Flow y Christian Nodal

El conflicto entre los cantantes surgió por los supuestos mensajes que el intérprete de "Botella tras botella" le enviaba a la novia de Dani Flow a través de redes sociales. De acuerdo con el cantante de reguetón, el sonorense le daba like a las fotos de Jocelyne Lino en Instagram y esto lo habría molestado por lo que comenzó a lanzar indirectas con las que mencionó el escándalo por la infidelidad a Cazzu con Ángela Aguilar.

Dani Flow compartió en su cuenta de Instagram una serie de mensajes contra Christian Nodal siempre mencionando a Ángela Aguilar, como aquel en el que se burla de las declaraciones que hizo la cantante sobre las canciones con letras explícitas y usa un fragmento de su canción “LMPDGTO” con el mensaje “regresaron los poemas”.

A esto se suma lo que dijo tras su participación en un concierto con Grupo Firme y que generó gran alboroto entre los asistentes: "Siempre Eduin Caz, nunca Christian Nodal". Los contantes ataques llevaron a Christian Nodal a bloquearlo en TikTok por lo que una vez más le envió un mensaje: “Me bloqueaste, brou, pero eso no quita que mi canción vaya a sonar más que la tuya, está bien gacha tu rola”.

Dani Flow le muestra su apoyo a Cazzu

Como una forma de mostrarse en contra de Christian Nodal y Ángela Aguilar, la voz de "Martillazo" también le ha externado su apoyo a la trapera argentina Cazzu por el éxito que tuvo con el lanzamiento de su canción "Dolce" con la que, aseguran los fans, lanza claras indirectas a su expareja. Algo que el reguetonero también ha hecho con Emiliano Aguilar, hijo mayor de Pepe Aguilar que en más de una ocasión ha mencionado estar distanciado de su famosa familia desde hace varios años.

