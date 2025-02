Pepe Aguilar listo para hacer llorar a sus fanáticos con su próxima canción, estos son los detalles del estreno de su música

El 2025 estará lleno de nuevas canciones y proyectos para el cantante de música regional mexicana Pepe Aguilar, quién ya hizo oficial que será el 13 de febrero cuando comparta con todos sus fanáticos y el público en general el sencillo que forma parte de su nueva producción.

La estrella del regional mexicano dio a conocer que ya tiene todo preparado para su próximo lanzamiento y promete que será un sencillo lleno de emociones, tanto que hasta dijo que sus fanáticos deberían estar preparados para llorar con la letra que acompaña la melodía.

“NUEVA MÚSICA. 13 de Febrero, TODAS las Plataformas. A llorar se ha dicho”, es parte de la manera en la que describió Pepe Aguilar a su nueva canción, ya que en un video dio a conocer también una parte de lo que será el sencillo y del posible nombre de la pieza.

Pepe Aguilar ofreció detalles de su próximo lanzamiento y todo parece indicar que la canción llevará por nombre “Examen de tristeza”, ya que utilizó dichas palabras en un “hashtag”, así como en la parte de la canción que mostró como adelanto también se escucha que la integra en el coro.

“Examen de tristeza positivo, no sé cuánto tiempo me queda, se toma paracetamol para que tu amor ya no me duela”, se puede escuchar en el coro de la próxima canción de Pepe Aguilar.