Cazzu enamora en Instagram al presumir el gran TALENTO que ya tiene Inti con tan sólo un año de edad: FOTO

Cazzu es argentina y aunque allá inició su carrera como artista, ha logrado conquistar el corazón de los mexicanos y no sólo cuando anunció sus primeros proyectos aquí o con su reciente lanzamiento de "Dolce" donde incursionó en los corridos tumbados del género regional mexicano, sino también desde que se solidarizaron con ella por toda la polémica relación que tuvo con Christian Nodal, padre de su hija Inti. En medio de largas declaraciones de ambas partes y del acelerado matrimonio entre el cantante y Ángela Aguilar, la trapera no ha hecho más que seguir ganándose al público mexa.

Además, con cada aparición en redes sociales siempre da de qué hablar, tal y como lo hizo este fin de semana cuando la cantante no sólo apareció en sus historias para seguir presumiendo su más reciente lanzamiento musical del que incluso comentó, no está dirigido a su ex, aunque la letra de la canción y el video musical tienen varias indirectas hacia Nodal. Ahora, Julieta Emilia Cazzuchelli, nombre real de la famosa, apareció en sus historias con un tierno momento madre e hija.

Recordemos que tras la separación entre ella y el intérprete de "Adiós amor", fue Cazzu quien se quedó al cuidado de Inti y en distintas ocasiones ha mostrado cómo crece la pequeñita, siempre rodeada por el amor de mamá. Pero este fin de semana la historia dio un giro importante cuando ya no sólo dejó ver cómo la bebé de a penas un año de edad la ve trabajando desde el estudio, sino que enseñó un momento de diversión en el que incluso la pequeñita mostró un gran talento.

Por medio de sus historias de Instagram, la ex de Nodal compartió una selfie en la que a penas y se alcanza a ver el brazo de Inti, pero presumiendo los resultados. Y es que la pequeñita sostiene una cajita de pinturas con las que no dudó en maquillar a su mami. La tierna imagen que dejó ver la famosa, la muestra con el rostro lleno de pequeñas manchitas moradas en las mejillas y labios, mismas que hizo Inti.

Cazzu no deja de compartir algunos de sus mejores momentos con su hija. (Foto: IG @cazzuglobal)

¿Cuál es el talento de Inti?

Inti, la hija de Nodal y Cazzu, es muy pequeñita para ya tener definido el talento que la caracterizará o si será dentro de la música como lo han hecho sus padres; lo que sí es un hecho en su año y tres meses de vida es que uno de sus grandes intereses está en el maquillaje. Así lo mostró su madre, quien dejó ver cómo la maquilla usando esas sombras y labiales de juguete para niñas.

La tierna foto de madre e hija muestra a Julieta sonriendo y mostrando maquillaje lila y rosa pastel en su rostro, mientras que la pequeñita sostiene con una mano su cajita de pinturas y, en la otra, usa sus dedos como brochas para dejar hermosa a su mamá. La selfie viral dentro de los fans de la cantante sostiene un espejo para ir viendo poco a poco los resultados.

¿Cuándo nació Inti, hija de Cazzu?

Inti Nodal Cazzuchelli, hija del mexicano Christian Nodal y la trapera argentina Cazzu, nació el 14 de septiembre de 2023; sin embargo, fue hasta un par de días después cuando la entonces pareja anunció la llegada sana y salva de la pequeñita. Fue por medio de una publicación en Instagram donde se veía a los ahora ex sosteniendo la mano de le babé y anunciando la fecha en la que había llegado a sus vidas.

¿Qué edad tiene Inti Nodal?

La hija de Christian Nodal tiene un año y tres meses de nacida, aunque en unos días cumplirá los cuatro meses; recordemos que la bebé nació el 14 de septiembre de 2023 y el año pasado le festejaron su primera fiesta de cumpleaños con una temática de feria a la que asistieron algunas famosas como la Joaqui y Nicki Nicole. Asimismo, estuvo presente el intérprete de regional mexicano en una escapada a Argentina, mientras su esposa Ángela Aguilar presentaba una exposición de sus vestidos en Texas. Así se vivió la lujosa celebración de cumpleaños. (Foto: IG @cazzuglobal)

