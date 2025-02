Imelda Garza Tuñón responde a Maribel Guardia tras revelar cómo hace que su nieto no la olvide: "No soy un póster, soy una mamá"

El pasado viernes Maribel Guardia dio una conferencia de prensa en la que habló sobre su pleito legal con Imelda Garza Tuñón, viuda de su hijo Julián Figueroa, a quien señaló del supuesto uso de drogas y presunto maltrato infantil, razones suficientes por las que las autoridades hayan decidido dejar el cuidado del menor en manos de su abuela y no se su madre. En medio de los dimes y diretes, por lo que la mamá de José Julián acusa de Violencia Vicaria, ya ha respondido a su suegra.

Y es que durante esta misma conferencia de prensa reveló que para que su nieto siga recordando a su madre le colocó un póster en su recámara, para que así siga teniendo presente a su madre, esto pese a que luego de un periodo de 10 días bajo su cuidad, éste se extendió a los 90 días -aunque esto último lo acaba de negar la también actriz-, temporada en la que Imelda Garza Tuñón no podrá ver a su hijo.

Luego de dar esta declaración, la viuda de Julián Figueroa ofreció una entrevista con su tía, Addis Tuñón, en la que habló de todo lo que se ha comentado sobre su persona, incluyendo este método en el que su hijo sólo la puede ver por medio de una imagen. En sus declaraciones, la cantante y actriz reiteró que quiere recuperar a su hijo, además que le respondió a su suegra recordándole que ella no es un póster, sino una mamá.

"Estos días que he estado con el niño le puse un póster de su mamá en el cuarto. Todos los días le digo que su mamá lo ama, lo pongo a rezar en las noches por ella, por su papá, por supuesto (...) siempre le hablo muy bien de su mamá, él solo escucha cosas lindas de su mamá porque es su madre, porque la ama", fueron las declaraciones de la costarricense-mexicana de 65 años de edad.

Imelda Garza Tuñón responde a Maribel Guardia: "soy una mamá"

Durante una entrevista con su tía Addis Tuñón, Imelda Garza Tulón habló sobre las "agresiones" de las que ha sido víctima por su suegra, de quien dijo, "no me quiere", ya que "el lazo que nos mantenía juntas ya no está"; esto último en relación a Julián Figueroa. Allí mismo, agregó que si quisiera realmente a su nieto no lo habría separado de ella ni mucho menos le hablaría mal sobre su propia madre.

"Si quisiera lo suficiente a mi hijo no le estaría separando de mí, no lo pondría a rezar diciéndole que estoy enferma en las noches. No le pondría un póster para que lo vea, o sea, a ver, un póster no es su mamá y también sé que pregunta por mí: dónde está mi mamá, a qué hora llega mi mamá", se sinceró la viuda de Julián Figueroa.

Sobre ello, insistió en que un póster, imagen o fotografía no la suplen como persona y que no llena el "vacío" de que madre e hijo no puedan estar juntos. Allí mismo recordó que el propio padre de José Julián ya pasó por esta situación tras la muerte de Joan Sebastian y no desea que el escenario vuelva a ser el mismo.

"Híjole, no quisiera que se repita la historia. Julián creció viendo un póster, no quiero que mi hijo crezca viendo un póster", sentenció.

Finalmente, Imelda Garza Tuñón aprovechó para hablar más sobre cómo está enfrentando estos momentos, con mucho dolor, y no dudó en afirmar que su suegra tampoco se encuentra en el mejor momento, en lo que respecta al bienestar emocional. "Maribel está teniendo un problema emocional bien fuerte, no estoy diciendo que esté loca porque la gente tergiversa las cosas; estoy diciendo que emocionalmente está muy fracturada en estos momentos. Probablemente lo que ella está diciendo, probablemente hay cosas que no; ella a lo mejor porque ya lo vivió, siente que está volviendo a suceder", dijo.

