Captan a Billie Eilish llorando tras no ganar Grammy, en redes acusan robo por parte de Beyoncé

Lo que esperaba ser una gran noche para Bilie Eilish en los premios Grammy resultó ser un evento lleno de nostalgia debido a que no consiguió el premio al Mejor Álbum del Año, pero quien sí lo obtuvo fue la cantante Beyoncé y al momento de recibir el galardón, la intérprete de “Births of father” no pudo contener las lágrimas.

En redes sociales han comenzado a especular que la verdadera ganadora de este premio tuvo que haber sido Billie, pues su álbum “Hit me hard and soft”, el cual ha sido catalogado por sus fans no solo como el mejor del año, sino como el mejor del siglo tuvo que haber sido el ganador de la noche.

Tanto Beyoncé como Billie estaban nominadas en la misma categoría, pero en la gala 67 de los Grammy, la esposa de Jay Z se volvió a coronar como la máxima ganadora en la premiación musical, especialmente en la categoría principal que jamás había conquistado Mejor Álbum del Año por “Cowboy Carter”, por la cual Eilish derramó lágrimas.

Los mensajes de apoyo en X no ha parado a favor de Billie, pues durante la transmisión de los premios fue captada la reacción de la cantante, quien al escuchar el nombre de Beyoncé se pone de pie y aplaude pero con lágrimas en los ojos, algo que inmediatamente llamó la atención, pues al parecer esa también esperaba ganar el gramáfono.

Aseguran que Beyoncé no debía ganar el Grammy a Mejor Álbum del año

El video de Bille Eilish llorando desató furia por parte de los fans en redes sociales, sobre todo porque hace poco comenzó a circular la teoría de que nadie puede ganarle a Beyoncé en los Grammy por su importante influencia en la música junto a su esposo Jay y quien ha podido superarla como Adele han sido víctimas de una maldición, pues el premio de la intérprete de “Rolling in the Deep” se rompió poco después de recibirlo por el Mejor Álbum del Año.

Cierto no, Beyonce ya es la artista con más de 80 nominaciones y más premios ganados en los Grammy. Hasta ayer solo había dos categorías que no había podido conseguir, la de Mejor Álbum del año, que lo ganó ayer y además la convirtió en la primera mujer afrodescendiente en obtenerlo, pero no ha logrado alcanzar el gramáfono en la categoría.

¿Cuántos Grammys ha ganado Billie Eilish?

Billie Eilish tenía apenas 13 años cuando descubrió que su voz era la melodía perfecta para acompañar las composiciones de su hermano Finneas O'Connell, desde entonces juntos han logrado nueve gramófonos, de 32 nominaciones que ha recibido en total desde que inició su carrera.

2020: Mejor Artista Nuevo - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

2020: Mejor Álbum Pop Vocal - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

2020: Canción del Año - "Bad Guy"

2020: Álbum del Año - "When We All Fall Asleep, Where Do We Go?"

2020: Grabación del Año - "Bad Guy"

2021: Mejor Canción Escrita para Media Visual - "No Time To Die [De No Time To Die"

2021: Grabación del Año "Everything I Wanted"

2024: Grabación del Año - "What Was I Made For?" (Brabie)

2024: Mejor Canción Escrita (Barbie)

