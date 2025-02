El homenaje a Liam Payne durante la entrega de los Premios Grammys a tres meses de su muerte | VIDEO

La edición de los Grammys 2025 dejó muchos momentos que recordar. Comenzando por la vestimenta de la esposa de Kayne, que causó polémica en redes, hasta los homenajes para la víctimas de los recientes incendios en Los Ángeles, los ganadores de los premios y los tributos a los nombres de los artistas que ya partieron de este mundo. Ahora es momento de recordar el reconocimiento que se le hizo a Liam Payne en la ceremonia 67 de los premios más importantes de la música tras tres meses de sus muerte.

La partida del cantante británico trajo consigo mucho dolor entre sus fans, ya que su muerte fue bastante sorpresiva. Ahora, después de despedirlo en diferentes eventos en el cierre del 2024 y en este inicio del 2025. Los Grammys no fueron la excepción y con una bonita presentación, los seguidores de One Direction y de Liam pudieron presenciar el reconocimiento a su trayectoria.

Esta es la primera vez que el video de los homenajes se presenta con una imagen real de un cantante frente a sus fans y unas palabras que fueron pronunciadas por él artista que recibiría el tributo y reconocimiento a su trayectoria. Las palabras elegidas para abrir el video de los Grammys fueron unas donde explicaba que jamás pensó que llegaría a tener tanto éxito.

El homenaje a Liam Payne en los Grammys 2025

"Nunca pensó que llegaría a tener tanto éxito", dijo Liam para después agregar: "hicimos cosas increíbles", fueron las palabras elegidas por parte de los creadores del video con el que se homenajeó a Payne en el entrega de premios más importantes de la música en el mundo tras tres meses de haber perdido la vida en Argentina.

El tributo para la trayectoria y el talento del que fuera vocalista de One Direction fue acompañado con la voz de Chris Martin, de Coldplay. El cantante interpretó 'All my love' como telón de fondo para amenizar el video y el recuerdo de uno de los cantantes más queridos de los últimos años. El clip se volvió viral en redes sociales a los pocos segundos de haberse presentado en Los Ángeles.

Además de la partida de Payne, durante la ceremonia de los Grammys reconocieron a otras figuras de los escenarios del mundo entero que perdieron la vida en el último año. Entre los nombres se encuentran: Kris Kristofferson, Ángel Álvarez, Cissy Houston, John Mayall, Dickey Betts, Ángela Bofill, Fatman Scoop, Joe Chambers y Jack Jones, entre otros.

