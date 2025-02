¿Se contradice? Imelda Garza Tuñón revela que sí tiene novio y después niega que sea algo "formal"

Con la finalidad de defender su versión de los hechos, Imelda Garza Tuñón sostuvo una entrevista con el periodista de espectáculos Gustavo Adolfo Infante para hablar sobre el proceso legal que enfrenta con su suegra Maribel Guardia. El conductor aseguró que fue duro en las preguntas que le hizo con la finalidad de saber la verdad y además hizo que en vivo se realizara una prueba antidoping.

Imelda Garza Tuñón está dispuesta a hacer todo para probar que se encuentra en las mejores condiciones de salud para cuidar y tener la custodia de su hijo José Julián, producto del matrimonio que tuvo con el único hijo de Maribel Guardia, José Julián, quien falleció el 9 de abril de 2023 a causa de un infarto agudo al miocardio.

Fue el pasado 21 de enero cuando Maribel informó mediante su cuenta de Instagram que había decidido interponer una denuncia ante las autoridades de la Ciudad de México contra su nuera Imelda Garza Tuñón por presunto maltrato. De acuerdo con la versión de Imelda, llegaron unos hombres a intentar sustraerlo de su escuela; tras el suceso el pequeño quedó a disposición del DIF, primero se le concedió una custodia temporal por 10 días a la actriz y después aumentó a 90.

Inmediatamente después, la viuda de Julián habló ante medios de comunicación para defenderse, aseguró que no es adicta a ningún tipo de droga ni al alcohol, confesó que Maribel nunca le advirtió que actuaría de manera legal, por lo que esto le sorprendió. Sin embargo, arremetió contra su suegra por quitarle a su hijo y por acusarla de adicciones.

Maribel Guardia expresó que está dispuesta a pagar la clínica de rehabilitación de Imelda con tal de que se interne para superar las drogas | Foto: Instagram @imetunon

Imelda se contradice al hablar sobre su situación sentimental

Algo que llamó la atención de la entrevista fue que Imelda Garza le dijo a Gustavo Adolfo que no tenía novio y que solo estaba saliendo con alguien, sin embargo, a la periodista de espectáculos Addis Tuñón, quien charló con ella el mismo día le dijo que sí tenía una pareja y que era una relación formal con un hombre aunque no quiso revelar su identidad.

“¿Ahorita? Estoy viendo a alguien pero la verdad no”, le dijo a Gustavo Adolfo Infante, tiempo más tarde mencionó a Addis “Sí yo tengo una relación ahorita de casi medio año, es una relación formal”.

Sobre su relación amorosa dijo que su hijo no lo sabe y ha sido muy cuidadosa en con ello, pues no quiere que su hijo le cuestione por qué se agarra de la mano con otro hombre. En cuanto Maribel tampoco le hizo saber que ya estaba saliendo con una persona, pues reiteró que la comunicación entre ellas empezó a fracturase.

Imelda Garza Tuñón niega todo tipo de adicciones y se hace prueba antidoping en vivo

Durante la entrevista en vivo que sostuvo con Gustavo Adolfo Infante, Imelda Garza Tuñón aceptó una prueba antidoping para demostrar que no había drogas en su cuerpo. Sin embargo, la joven dio a conocer que no es la primera vez que se realiza un test de este tipo frente a varias personas, pues desde que inició el caso le han hecho varias pruebas, expresó que es algo muy vergonzoso pero ya se acostumbró a hacerlo y aseguró que está dispuesta a llevarlo a cabo para comprobar su verdad. Imelda reveló que no es la primera prueba que se realiza frente a varias personas | Foto: Instagram @imetunon

Imelda negó todo tipo de adicciones, Gustavo Adolfo le preguntó específicamente su consumía cocaína lo que rechazó sin dudarlo. En cuanto a los problemas de bipolaridad que experimentó en el pasado, aseguró que en los nuevos exámenes no se arrojó ningún síntoma al respecto, pero afirmó que no se va a internar en una clínica de rehabilitación porque no está enferma y es adicta.

"No soy adicta, yo no considero que tengo una enfermedad, ni las personas que me conocen. Una persona adicta no podría estar bien y a ella (Maribel Guardia) no le interesa que le demuestre que estoy limpia, ella lo que quiere es que haga lo que ella está diciendo para no dar la impresión de que ella se equivocó", expresó

“Yo la consideraba como una madre”

Imelda aseguró que Maribel Guardia era como una madre para ella, incluso trató de cuidar sus emociones cuando murió José Julián, motivo por el cual decidió quedarse con su hijo en la casa de su suegra para que ella no sintiera ese vacío, pero tiempo después se dio cuenta que no pusieron atención en su propio dolor.

En la charla, Garza también aclaró que los 22 mil pesos que Maribel Guardia dijo que le daba, ella siempre ha creído que en realidad son de la renta de un departamento que su esposo poseía y no de su bolsillo. Mencionó que también cuenta con sus propios ingresos y por eso quería mudarse. Imelda explicó que Maribel le daba 22 mil pesos pero asegura que no eran de su suegra sino de la renta de un departamento que tenía Julián | Foto: Instagram @imetunon

