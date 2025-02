Pedro Sola aparece con collarín en plena transmisión de "Ventaneando", ¿cuál es su estado de salud?

Una de las figuras más queridas en la tevisión mexicana es Pedro Sola, quien cuenta con una larga trayectoria como conductor del programa "Ventaneando"; gracias a su personalidad y sentido del humor, el presentador ha ganado una gran cantidad de fans que expresan su cariño a través de redes sociales. Es por ello que durante la emisión del programa este 4 de febrero Sola causó preocupación al aparecer con un collarín, accesorio médico que es usado cuando el cuello se encuentra comprometido por alguna razón.

La imagen de Sola, usualmente dinámico y lleno de energía, causó alarma en las y los televidentes, quienes rápidamente comenzaron a especular sobre su salud y el origen de la lesión que lo obligó a recurrir a este accesorio. Ante la creciente preocupación, el conductor decidió aclarar la situación de manera directa, no solo para evitar rumores, sino también para explicar detalladamente su estado físico y los motivos que lo llevaron a hacer uso del collarín.

En un video publicado en las redes sociales de "Ventaneando", el presentador de 74 años habló abiertamente sobre su situación, asegurando que, aunque el collarín pudiera parecer una señal de un problema más grave, su condición no es tan alarmante como podría pensarse.

Fue así como por medio de un video publicado en la cuenta de Instagram del programa, Pedro sola compartió que el collarín es una recomendación médica tras haberse sometido a un tratamiento para el vértigo, un padecimiento crónico que sufre desde hace medio siglo. De acuerdo con el propio Pedro, se sometió a un procedimiento en una clínica especializada en vértigo, donde los médicos manipulan su cuello para evaluar y tratar el problema.

Está muy aparatoso pero no. Fui a la clínica del vértigo porque sufro de esto desde hace 50 años y entonces me manipulan, me acuestan en una cama, te voltean, te mueven el cuello de un lado para otro y todo y te estan checando el vértigo [...] Como el cuello queda un poco lastimado te ponen un collarín un día completo, y ya, dijo Pedro Sola.