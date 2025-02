Joanna Vega-Biestro lanza contundente mensaje a Karla Sofía Gascón: "Llevas una vida de enojo"

Karla Gascón sigue en el ojo del público después de que lanzara un comunicado en sus redes sociales por los recientes señalamientos de los que ha sido parte. La actriz nominada al Oscar por su papel en "Emilia Pérez" tiene una guerra de declaraciones con el público y críticos de la industria del entretenimiento por sus dichos supuestamente racistas, xenofóbicos, clasistas, etcétera.

Lo anterior, por capturas de pantalla de viejos mensajes que puso en sus redes sociales oficiales. La gente no dejó que ello pasara desapercibido, así que revivió cada párrafo redactado donde se pueda llegar a incluir algún tipo de insulto por razones de odio a un grupo vulnerable. Esto provocó que la actriz cerrara de manera definitiva su Twitter.

Su más reciente movimiento fue un comunicado en el que aseguró que se ha entregado en cuerpo y alma al proyecto de "Emilia Pérez", agradeciendo a los festivales o expertos en cine que celebraron la producción, mismos que la nominaron a importantes premios, incluido el Oscar.

Sin embargo, recalcó, ha pasado por una montaña rusa de emociones, misma donde se ha mostrado transparente y sin nada que esconder. Agregó que busca la libertad de existir en este mundo sin tenerle miedo a nada, así como crear arte sin barreras para seguir adelante con su vida.

"Me quieren aplicar el "cancel culture", les pregunto a los expertos de Hollywood, a los periodistas que me conocen y que han seguido mi trayectoria, ¿cómo avanzar?", fueron las palabras que escribió en sus redes sociales oficiales.

Pero no han parado los señalamientos y comunicados en su contra. Ahora fue la periodista Joanna Vega-Biestro quien se pronunció en contra de la famosa actriz internacional, asegurando que la gente no tiene nada en su contra por el hecho de ser una mujer trans, más bien tiene todo que ver con su discurso de odio.

“No, Karla, no, nadie ha hecho creer a nadie nada. Tu discurso, tus palabras y tu forma es lo que ha hecho que la gente no esté de acuerdo contigo y no te das cuenta. En esta misma entrevista también dices ‘Si yo fuera racista no hubiera trabajado con Zoe Saldaña’... ¿Estás entendiendo el nivel al que llevas tus declaraciones?”