Hoy No Circula: ¿qué autos descansan este MIÉRCOLES 5 de febrero en CDMX y Edomex?

El Programa Hoy No Circula es una de las principales medidas implementadas por las autoridades para mitigar la creciente contaminación del aire en la Zona Metropolitana del Valle de México, que afecta principalmente a la Ciudad de México y a los municipios circundantes del Estado de México.

Este programa ha buscado reducir las emisiones contaminantes de los vehículos, especialmente aquellos más antiguos y que no cumplen con los estándares ambientales, los cuales representan una de las fuentes más importantes de la mala calidad del aire en la región.

El programa tiene como objetivo restringir la circulación de los vehículos de acuerdo con su nivel de emisiones, buscando disminuir la cantidad de contaminantes que se liberan al ambiente durante los picos de contaminación. Esto es particularmente crítico para la salud de millones de habitantes que viven en esta extensa zona metropolitana, donde la calidad del aire no solo afecta la respiración, sino también la calidad de vida en general.

El programa opera de lunes a viernes, de 5:00 a 22:00 horas, restringiendo la circulación de ciertos vehículos según el holograma de verificación vehicular que les ha sido asignado. Este holograma se otorga con base en los niveles de emisiones contaminantes del vehículo y determina el nivel de restricción a que se somete cada auto.

El programa funciona de 5:00 a 22:00 horas

Créditos: Archivo El Heraldo de México

Los vehículos con hologramas 0 y 00 tienen menos restricciones, ya que son aquellos que cumplen con los estándares más estrictos de emisiones. En cambio, los autos con hologramas 1 y 2, que son más contaminantes, deben ajustarse a mayores restricciones y tienen días específicos en los que no pueden circular.

Además, los conductores que no respeten las limitaciones del programa pueden enfrentarse a una multa económica. La sanción por incumplir el programa varía entre 20 y 30 Unidades de Medida y Actualización (UMA), lo que en 2025 representa entre 2,262.80 y 3,394.20 pesos mexicanos.

Restricciones del 5 de febrero de 2025

El próximo 5 de febrero de 2025, el programa Hoy No Circula restringirá la circulación de los vehículos con engomado rojo y terminación de placas en 3 o 4. Esta medida afectará a aquellos autos cuyo nivel de emisiones exceda lo permitido y que no estén registrados con hologramas 0 o 00, los cuales no estarán sujetos a esta restricción.

Hoy No Circula

Créditos: Sedema

El programa opera en la Ciudad de México y en 18 municipios del Estado de México, los cuales se encuentran en zonas con alta concentración vehicular y, por lo tanto, son grandes contribuyentes a la contaminación del aire. Los municipios que participan en este programa son: Atizapán de Zaragoza, Coacalco de Berriozábal, Cuautitlán, Cuautitlán Izcalli, Chalco, Chicoloapan, Chimalhuacán, Ecatepec de Morelos, Huixquilucan, Ixtapaluca, La Paz, Naucalpan de Juárez, Nezahualcóyotl, Nicolás Romero, Tecámac, Tlalnepantla de Baz, Tultitlán y Valle de Chalco.

Sigue leyendo:

Así puedes participar en el Concurso de Papalotes en CDMX; hay premios de hasta 20 mil pesos

Verificación CDMX 2025: ¿Qué automovilistas serán MULTADOS si no verifican antes del 28 de febrero?

LA