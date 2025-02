Así puedes participar en el Concurso de Papalotes en CDMX; hay premios de hasta 20 mil pesos

El Fideicomiso del Museo de Arte Popular (MAP), que pertenece a la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México, invitó a artesanos, artesanas y artistas nacionales, así como extranjeros a participar en la 18ª edición del Concurso de Papalotes, en donde las piezas ganadoras serán exhibidas en el recinto, además de recibir un estímulo económico.

Esta acción, señalaron las autoridades, tiene como propósito promover y preservar esta forma de expresión artística y cultural. Entre las bases para participar se encuentra que las y los artistas y artesanos residan en México. Las piezas podrán inscribirse de manera individual o colectiva, podrán ser de cualquier forma y tema, elaboradas en papel, tela y estructuras con materiales naturales como palma, carrizo, madera, etcétera.

No serán aceptados aquellos papalotes realizados con plásticos ni metales, y los decorados deberán confeccionarse artesanalmente, con materiales naturales y técnicas tradicionales. El papalote deberá tener las siguientes dimensiones: mínimo de 1.50 x 3 metros y máximo de 3 x 6 metros, sin considerar la cola; “aquellos que no cumplan con las medidas especificadas no serán aceptados”.

Las y los participantes deberán inscribir su pieza descargando un formato de inscripción y enviándolo con los datos solicitados al correo electrónico gmartinezo@cdmx.gob.mx o bien, entregarlo directamente en la sede del Museo de Arte Popular (MAP), ubicado en Revillagigedo 11, Colonia Centro, Cuauhtémoc, en un horario de 10 a 14 horas. La inscripción cierra a las 15 horas del jueves 6 de febrero de 2025.

Convocatoria Concurso de Papalotes

Créditos: MAP

Premios a los mejores papalotes

Los papalotes inscritos deberán entregarse en la Coordinación de Exposiciones del MAP el lunes 10 y martes 11 de febrero, de 10 a 15 horas. Sin embargo, aquellas piezas que se presenten, pero no cumplan con las bases, serán descalificadas y no se podrán exhibir en el recinto. El jurado del concurso será designado por el MAP y su fallo es inapelable, cuyo resultado se dará a conocer públicamente el sábado 22 de febrero, a las 12 horas, mismo día de la premiación.

Las y los participantes podrán conformar un grupo de cinco observadores, sin voz ni voto, para conocer la manera en que el jurado valora los papalotes, quienes deberán registrarse al mismo correo de inscripción, hasta el 6 de febrero de 2025. El primer lugar recibirá un estímulo económico de 20 mil pesos, 15 mil pesos para el segundo lugar y 10 mil pesos para el tercero.

Los mejores papalores estarán expuestos en el MAP

Créditos: Especial

El papalote premiado con el primer lugar quedará en poder del Museo de Arte Popular. El jurado otorgará hasta 10 menciones honoríficas, con un estímulo económico de mil pesos a cada uno, si así lo considera pertinente.

Todos los concursantes aceptan que los papalotes inscritos se exhiban en el patio del museo entre el sábado 22 de febrero y el domingo 6 de abril de 2025. La devolución se realizará el lunes 7 de abril de 2025, de 10 a 14 horas. Toda la información sobre las bases de la convocatoria puede consultarse en el link: https://www.map.cdmx.gob.mx/convocatorias/concursos/70

