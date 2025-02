Detienen a mujeres por tomarse fotos en ropa interior dentro de las instalaciones del Metro CDMX

Elementos de la Policía Auxiliar (PA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, detuvieron cuatro personas, que posiblemente tomaban fotografías en ropa interior en los andenes de la estación Mixcoac, del Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, ubicada en la alcaldía Benito Juárez.

A través de una tarjeta informativa, la dependencia señaló que los uniformados realizaban recorridos de seguridad en dicha estación, ubicada en la avenida Revolución y la calle Benvenuto Cellini, de la colonia Mixcoac, cuando una ciudadana les solicitó apoyo. Y es que esta última, les señaló a dos mujeres que se encontraban en ropa interior, mostrando la parte superior de su cuerpo a dos hombres mientras les tomaban fotografías.

Por lo que, en atención a la denuncia, los oficiales detuvieron a las mujeres de 32 y 39 años, y a los hombres de 40 y 54 años de edad. Finalmente les informaron sus derechos de ley y fueron puestos a disposición ante el Juez Cívico, quien determinará la sanción correspondiente.

¿Es ilegal estar en ropa interior en CDMX?

La Ley de Cultura Cívica de la Ciudad de México establece las acciones que puede ser consideradas como indebidas y que atenten contra la integridad física y psicológica de los ciudadanos, con el propósito de mantener el orden y velar por los Derechos Humanos.

Fueron acusadas de incomodar a otros usuarios

Esta ley en su fracción X del artículo 26 establece que: Realizar la exhibición de órganos sexuales con la intención de molestar o agredir a otra persona. Sólo procederá la presentación de la persona probable infractora cuando exista queja de la persona agredida o molestada.

La realidad es que no te pueden multar si vas por la calle sin camiseta, o en ropa interior, esto siempre y cuando no se realicen acciones que incomoden a las personas, es decir, no se realicen connotaciones sexuales.

