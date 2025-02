"Sheinbaum es la líder que requería México": Ricardo Monreal manifiesta su apoyo

El titular de la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados, Ricardo Monreal aseguró que con una estrategia de ajedrez, la Presidenta Claudia Sheinbaum superó la prueba ante las presiones de su homólogo de Estados Unidos, Donald Trump.

Indicó que el acuerdo alcanzado con paciencia y visión por parte de Sheinbaum Pardo, la dimensionó como la líder que requiere nuestro país.

En un video publicado en sus redes sociales, el también líder de la bancada de Morena en San Lázaro, expresó que al lograr la suspensión de aranceles regresivos, abrió la oportunidad de fortalecer a América del Norte como la región comercial más potente del mundo y el mes de gracia podría tornarse en un siglo de prosperidad para el continente.

Resaltó que, afortunadamente, el nuevo inquilino de la Casa Blanca escuchó las voces y acordó posponer la puesta en vigor de su política arancelaria, porque lo que pretendía Trump afecta la economía de la región.

Monreal Ávila insistió en que hay que mantener la unidad de los mexicanos, precisando que no se trata de un discursos retórico porque más allá de todo, precisó, la Patria es primero.

“Creo que es una política regresiva. El daño no nos provocó más que una preocupación mayor, pero no nos confiemos. En el Congreso de la Unión y en el Poder Legislativo estamos preparados para continuar fortaleciendo a la Presidenta de México; es importante estar unidos, no es una cantaleta, no es una actitud retórica o demagógica que es importante que estemos unidos sí es importante que estemos unidos porque la patria, la patria es primero”, indicó.