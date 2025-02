Candidatos a juzgadores pueden ejercer autofinanciamiento de campaña

La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) no alcanzó los ocho votos necesarios para invalidar el autofinanciamiento de campaña de los candidatos a juzgadores.

Al debatir las acciones de inconstitucionalidad promovidas contra la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, el máximo tribunal analizó el artículo 522, que establece que “las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos”.

El PRI señaló en la impugnación que se pone en riesgo la igualdad de la contienda electoral porque el financiamiento privado en las campañas dependerá de la capacidad adquisitiva de cada candidato.

El ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá señaló que es injusto que una persona, por el simple hecho de tener más dinero que sus adversarios, gane una elección.

“Y no solamente es por la más elemental de las justicias, sino también porque el pueblo de México no quiso que todos sus representantes populares y ahora también sus jueces, respondan a los intereses de las personas que financian sus campañas y no del pueblo de México”, enfatizó.