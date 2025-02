En Nayarit la comunidad LGBT+ y personas de los pueblos originarios son los que más experimentan la discriminación

El Consejo Estatal de Inclusión en Nayarit recibe constantemente reportes por discriminación en contra personas de la comunidad LGBT+, así como de pueblos originarios.

El escenario en el que se desarrollan estas discriminaciones son en el ámbito laboral del sector privado, esto fue informado por Omar Cordero, secretario del Consejo Estatal de Inclusión y activista de derechos humanos, en entrevista con Shío López para Heraldo Radio Tepic:

“La discriminación que más se da es en el sector privado en el área laboral, en donde nos han llegado casos de discriminación por despido injustificado, por no darle los derechos básicos a las personas, por ejemplo a veces no contratan personas con discapacidad, no les ofrecen prestaciones de ley y en el tema de la diversidad sexual, en casos de hombres o mujeres trans, no les permiten desarrollar su nueva personalidad, no les permiten ingresar al baño acorde a su nueva identidad y son discriminados por su vestimenta”, señaló.