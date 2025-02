A 45 años del debut de Julio César Chávez, el boxeador que solo quería una casa para su mamá

Con solo 18 años, pero con la firmeza que ya definía su carácter, Julio César Chávez le prometió a Doña Isabel que, si perdía una sola pelea, se retiraría sin dudar del boxeo y regresaría a la escuela a estudiar. Lo que no sabía era que llegaría a 90 combates antes de tropezar por primera ocasión y, de paso, le cumpliría el sueño de no volverla a ver lavar y planchar ajeno.

A 45 años de ese compromiso, Julio Cesar Chávez González se mantiene como el ícono del boxeo mexicano que tuvo a sus pies el deporte internacional. Y justo hoy, festeja su primera victoria, aquella ante el sinaloense Andrés Félix, a quien noqueó antes de que terminara el sexto round.

Julio, uno de los 11 hijos del ferrocarrilero Rodolfo Chávez e Isabel González, llegó al boxeo siguiendo los pasos de sus hermanos Rodolfo y Rafael, acicateado por el hambre y las ganas de no volver a batallar, utilizó toda esa molestia como la gasolina que lo impulsó a convertirse en el primer mexicano campeón en tres divisiones (superpluma, ligero y superligero).

"Me daba coraje verla lavar y planchar ajeno. Yo le decía a mi mamá que sería campeón mundial, por ese entonces ya me gustaba más el boxeo, le decía que le iba a hacer su casa y que le iba a comprar su caro. Y ella solo me volteaba a ver y me rascaba la cabeza y me decía "ah muchacho pendejo. ¿Cuándo vas a ser campeón del mundo". Era un sueño guajiro, uno no sabe lo que la vida le depara a uno", declara Chávez González que alcanzó un récord de 107 victorias, por seis derrotas y dos empates, con 85 nocauts.