Cofepris alerta por estos productos naturistas contra el dolor que pueden dañar los riñones

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) exhibió productos naturistas que se presentan para aliviar el dolor, a los cuales les emitió una alerta sanitaria debido a que contienen esteroides, compuesto orgánico que puede generar graves afectaciones si su consumo no es supervisado.

La Cofepris llevó a cabo el análisis de 17 productos naturistas que clasificó como complemento o suplemento en búsqueda de que contuviera esteroides, de los cuales solamente dos resultaron con efecto negativo, mientras que siete de ellos se salvaron de ser emitidos con Alerta Sanitaria.

El doctor e infectólogo Alejandro Macías, compartió en su cuenta de X el resultado del análisis realizados a los productos naturistas donde enfatizó el peligro porque al ser productos naturistas la gente suele consumirlos aludiendo que no existen consecuencias.

“En mi consulta, no me canso de decirle a la gente que no crea en productos naturistas: están fuera de regulación. Por desgracia, no entienden”: Alejandro Macías.