Fans reviven la polémica de Arath de la Torre y Joanna Vega-Biestro, así lo acusó de maltrato psicológico

La Casa de los Famosos se levantó más caliente que nunca. Después de la amenaza que realizó Adrián Marcelo a Arath de la Torre, las redes sociales y la actividad en las primeras horas del día han dejado mucho de qué hablar entre los fans del reality show. Ahora se volvió viral un video en el que Joanna Vega-Biestro cuenta el día que sufrió maltrato psicológico a manos del líder del cuarto Mar.

En las últimas horas se mostró a un Arath de la Torre preocupado por la agresión que sufrió por parte de Adrián Marcelo después de la Gala de Eliminación. Esta situación ha hecho que los fans del regio aparezcan para recordar que lo que está presentando el del cuarto Mar es un personaje y no como es en realidad. Una prueba de ella fue el video en el que Joanna compartió el mal rato que le hizo vivir Arath.

Una de las grandes defensoras de Arath de la Torre es Joanna Vega-Biestro, pero los fans no olvidan y el internet tampoco, por lo que ahora, en medio de la polémica de que se quiere salir de La Casa de los Famosos, el fandom de Adrián Marcelo compartió un video en el que aseguran que el actor está realizando un papel, ya que en realidad es una persona agresiva.

En el video que se compartió en TikTok se puede ver cómo Joanna le cuenta al Burro van Rankin el día que Arath la encaró y la amenazó con que todo lo que le había hecho lo iba a pagar su hija. El problema entre Joanna y el participante de La Casa de los Famosos México se habría presentado debido a un video que compartió el actor de 48 años.

"Yo estaba con mi niña y se acercó a decirme groserías. Me dijo: '¡me deshiciste!' y le dije: '¿Arath para qué subes ese video?'. Entonces se me pone acá (señalando que se le puso cerca de la cara) '¿Te vas a sostener?' y le dije 'yo no cambio de opinión nada más porque vengas y me digas'...", expresó Joanna.