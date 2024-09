Briggitte Bozzo defiende a Arath de la Torre y enfrenta a Adrián Marcelo: "No tienes derecho"

La salida de Gomita desató uno de los momentos de tensión más fuertes entre los participantes de “La Casa de los Famosos México”, pues Adrián Marcelo lanzó amenazas contra Arath de la Torre por las que fanáticos exigieron la salida del influencer. Ante esto, Briggitte Bozzo lo enfrentó y no dudó en defender tanto al conductor como a Gala Montes por los comentarios que recibieron.

Briggitte Bozzo enfrenta a Adrián Marcelo tras amenazas contra Arath de la Torre

La tensión crece en el reality show por las fuertes amenazas que Adrián Marcelo lanzó contra el conductor de “Hoy” tras la gala de eliminación, algo por lo que Briggitte Bozzo salió en defensa de sus compañeros de equipo y enfrentó al influencer haciéndole saber que ha usado temas delicados para lastimar a sus rivales en el programa.

Briggitte Bozzo enfrenta a Adrián Marcelo tras amenazas contra Arath de la Torre. Foto: IG @briggi_bozzo



“No todos tomamos bien muchas cosas y a veces sacas de contexto palabras (…) Hemos tenido todos momentos y uno de los peores momentos que hemos tenido también es la tormenta y luego se bajó también (…) No tienes el derecho de tocar temas que son temas que yo viví, nadie tendría por qué tocar temas que no le corresponden al menos que sea uno mismo”, dijo la actriz, quien admitió que nunca estuvo de acuerdo con la participación del influencer regiomontano en "La Casa de los Famosos México”

Bozzo también defendió a Gala Montes y puntualizó al influencer que no puede usar las historias de vida de otros participantes como estrategia para lastimarlos, como ha ocurrido con Gala Montes y los conflictos con su mamá: “A veces la mujer pasa por muchas cosas que nos volvamos así. No es actuación, le sale por naturaleza el hecho de que es una mujer que no se queda callada y es normal a su manera”.

¿Qué le dijo Adrián Marcelo a Arath de la Torre?

El polémico momento ocurrió durante la cena del domingo tras la salida de Gomita, pues Adrián Marcelo aprovechó que todos estaban en la mesa para lanzar fuertes amenazas a Arath de la Torre. El presentador de televisión expresó de inmediato su deseo de salir argumentando que trataba de proteger a sus hijos y su salud mental ante los constantes ataques.

“Me preocupa lo fuerte que se puede poner, Arath. Yo sí te recomendaría que lo que sigue ya te prepares, carnal. No es amenaza. Viene fuerte o qué te digo (…) Yo creo que si eres inteligente no te vas a poner enfrente de mí. Sobre aviso no hay engaño, yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí, me saques la vuelta. Si tu familia está viendo este contenido, te recomiendo mucho que evites pararte frente a mí en el próximo posicionamiento”, dijo Adrián Marcelo.