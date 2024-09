Adrián Marcelo vuelve a amenazar a Arath de la Torre y le pide que lo evite en La Casa de los Famosos: "te estoy avisando"

Adrián Marcelo volvió a amenazar a Arath de la Torre después del enfrentamiento que tuvieron en el posicionamiento. El comediante enfureció contra el actor una vez que llegaron a la casa y no perdió la oportunidad de encararlo, pero esta vez sus palabras subieron de tono.

Todo comenzó en e posicionamiento cuando Arath se paró frente al regiomontano para decirle que ya no quería que estuviera en la La Casa de los Famosos México. Durante este momento, el actor le dijo que reflexionara sobre sus comentarios contra las mujeres y le señaló que no era bueno que estuviera por estrategia y a pesar de todo no le deseaba el mal.

Seguir leyendo:

Ricardo Peralta encara a Briggitte Bozzo por lo ocurrido con Sian Chiong: "Te besaste a mi viejo"

“Una mujer menos que maltratar”: critican a Adrián Marcelo por comentario misógino tras ser salvado en La Casa de los Famosos

Arath se paró frente al regiomontano para decirle que ya no quería que estuviera en la La Casa de los Famosos México | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo amenaza a Arath de la Torre: "sobre aviso no hay engaño"

Sentado en el comedor, Adrián Marcelo se dirigió a Arath para decirle que sus comentarios en el posicionamiento habían sido muy bajos y que le recomendaba que sus hijos ya no vieran la transmisión en los siguientes programas, pues advirtió con vengarse de todo lo que le había hecho desde que entró al reality.

"No es amenaza pero sobre aviso no hay engaño ya he avisado. Yo te recomiendo que si me vuelves a ver ahí me saques la vuelta porque no va a ser nada amistoso lo que vas a recibir de mí, tómalo como gustes solo estoy avisando".

El youtuber le pidió que no se volviera a parar frente a él en los posicionamientos y de hacerlo indicó que sus palabras serán muy poderosas contra él. Finalmente le aclaró que no era amenaza pero señaló que aunque lo fuera, en su contrato no estaba estipulado que no pudiera hacerlo.

"No tengo nada que perder, si tu familia está viendo este contenido te recomiendo mucho que evites pararte frente a mi en el siguiente posicionamiento, lo que yo se hacer con las palabras no eres ni la mitad capaz (...) No es amenaza y si fuera, no recuerdo que estuviera estipulado en el contrato no hacerlo", dijo.

Arath de la Torre ya no quiere estar en la casa tras las amenazas de Adrián Marcelo

El equipo Mar le mostró solidaridad a Arath después de que el conductor de "Hoy" expresó que ya no quería estar en el programa después de las amenazas que Adrián hizo contra él. Briggitte, Gala, Karime y Mario o abrazaron y le dieron palabras de ánimo luego de que de la Torre les dijo que no quería que sus hijos resultaran afectados.

El equipo Mar le mostró solidaridad a Arath después de que el conductor de "Hoy" expresó que ya no quería estar en el programa | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México