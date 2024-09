Sian llama "arpías" a Briggitte y Karime por no nominar a Ricardo Peralta para verlo "sufrir": VIDEO

El fin de semana estuvo lleno de momentos icónicos dentro de "La Casa de los Famosos México", pues mientras crecían los nervios por saber quién sería el sexto eliminado, también aumentaba la tensión. Uno de los episodios más virales ocurrió el viernes cuando Arath de la Torre confrontó a Ricardo Peralta por haberle negado en su cara que había pedido a sus seguidores no sacarlo del reality para así "torturarlo".

Las palabras del conductor de "Hoy" fueron celebradas en redes sociales, donde también se criticó al influencer por ignorar lo que sus compañeros e incluso su novio, cuando entró de sorpresa a la casa, le han hecho. Aunque ambos quedaron en buenos términos y Arath intentó aclarar las cosas, algo que llamó la atención de los fans fue que en la última noche previo a la Gala de Eliminación en el Cuarto Tierra se generó una intensa plática en la que por Ricardo Peralta, Sian Chiong terminó llamando "arpías" a Karime Pindter y a Briggitte Bozzo.

El video que se ha hecho viral muestra a todos los miembros de Tierra en el cuarto cuando Sian le preguntó a "Pepe" cómo fue que Karime y Briggitte le dijeron que no lo iban a nominar. Al explicarle la situación, el influencer recordó que las dos contrincantes del cuarto Mar le repitieron las mismas palabras que él dijo a espaldas de Arath de la Torre y que más tarde la producción se las mostró a Pindter, lo que permitió el enfrentamiento entre Arath y Ricardo.

"Empecé a hablar con ella padre, cool, de que qué bueno que ya te veo bien, estás padrísimo en tu cuarto, tengo miedo de que mi Gomita no sé, estoy aterrado de Mar", les dijo antes de señalar que le aclaró a Karime que su acercamiento en ese momento no era estrategia ni mucho menos para evitar que lo nominaran, al contrario, aseguró que quiere que ya lo nominen.

"Me dijo: 'güey, no te vamos a nominar' y me repitió lo que yo le dije a Arath de que sabemos que tu peor castigo es seguir en esta casa porque ya sabemos que ya te quieres ir", contó, "me dijo: 'pues sí, para que sufras' y yo, 'maldita'".