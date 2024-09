“Potro” desmiente a Sian Chiong y expone que proviene de una de las familias más ricas de Cuba

El reality show “La Casa de los Famosos México” ha estado lleno de historias, pero también de mentiras y así lo expuso el influencer mexicano Luis “Potro” Caballero porque desmintió al actor y cantante cubano Sian Chiong al exponer que proviene de un de las familias más ricas de Cuba, así que no pasó carencias como ha hecho creer.

Para que no queden dudas de esto, el exparticipante de “Acapulco Shore” compartió audios en los que personalidades de medios cubanos hablan de la participación de Sian Chiong en el programa de Televisa y destacan que ha contado puras mentiras acerca de su origen, familia y situación económica.

Sigue leyendo:

Sian Chiong le confiesa a Ricardo Peralta que no siente nada por él; el influencer responde que sintió “celos” del beso con Briggitte Bozzo

La hija de Shanik Berman abre una petición para que su mamá regrese a “La Casa de los Famosos México

Luis “Potro” Caballero fue el tercer expulsado de “La Casa de los Famosos México”. Foto: La Casa de los Famosos México.

“Potro” desenmascara a Sian Chiong

“Ves que se vendía con esta imagen del ‘pobrecito’, de ‘yo no tenía’, ya hay muchos audios que, me voy a tomar el atrevimiento de poner precisamente aquí para desenmascararlo y enseñarles todo lo que se sabe de él desde Cuba”, aseguró “Potro” en su podcast “El potrero”, ya que él convivió con el acto y de primer mano escuchó sus historias con las que aseguró que a veces su familia no tenía ni para comer.

El influencer, de 32 años de edad, expuso el audio ante su invitada de honor, Sabine Moussier, quien fue la quinta expulsada de “La Casa de los Famosos México” y se ha asombrado con las mentiras de Sian Chiong. Otra personalidad que escuchó el audio fue el presentador Gabo Ramos, amigo de “Potro”.

Sigue leyendo:

“Chessman” quiere entrar a “La Casa de los Famosos México” para enfrentar a Adrián Marcelo: “Se tiene que terminar lo que empezó”

Qué dice la prensa cubana de Sian Chiong

Mediante el audio compartido por “Potro” se escucha lo siguiente del actor cubano, de 30 años: “Está vendiendo una historia que para nada es real porque este chico es hijo de uno de los productores y directores de televisión de Cuba más importantes”.

Sian Chiong proviene de una de las familias más ricas de Cuba, aunque él ha contado lo contrario. Foto: Instagram Sian Chiong.

En el mismo audio se revela que el papá de Sian Chiong, Ronaldo Chiong, “produce las telenovelas, las películas, las series, todo lo que se consume televisivamente en Cuba, el 90%, creo que ese señor lo produce y lo dirige”. Por lo mismo, la prensa de Cuba indica que Sian Chiong “no sabe lo que es pasar trabajo porque es un hijo de mamá y papá”.

Por la posición privilegiada de su familia en Cuba, el actor cubano que participa en “La Casa de los Famosos México” siempre ha vivido rodeado de lujos, asegura la prensa de Cuba. “Coches, casa, dinero, viajes y está viviendo en México actualmente. Qué cubano sale de Cuba con esa facilidad y hace carrera en México. Es simple y llanamente que están y son aliados de la dictadura que existe en Cuba.