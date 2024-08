“Chessman” quiere entrar a “La Casa de los Famosos México” para enfrentar a Adrián Marcelo: “Se tiene que terminar lo que empezó”

La participación del youtuber Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México” es seguida por el luchador profesional mexicano Kevin Citlali Zamora, mejor conocido en el medio como “Chessman”, ya que en 2023 vivieron un altercado. Por lo mismo, el gladiador expuso que el youtuber es un “misógino (...), no tiene derecho de hablar mal de las mujeres” y que ansía ingresar al reality show para enfrentarlo y terminar lo que dejaron pendiente.

En una reciente entrevista para Posta deporte, el campeón Latinoamericano de AAA destacó que este año se tiene que solucionar el problema que tuvo con el conductor del programa de YouTube “Radar”, así que está dispuesto a entrar a la casa más famosas de México o simplemente esperar a que salga del programa de Televisa.

“Chessman” dio a conocer que está dispuesto a entrar a “La Casa de los Famosos México” para enfrentar a Adrián Marcelo. Foto: Instagram @chessman_fansclub.

“Chessman” va por la cabellera de Adrián Marcelo

“Pinch3 misógino de mi3rd@. Que no tiene madre, no es mi problema, pero todos tenemos madre, hijas, esposas y no tiene derecho de hablar mal de las mujeres. Y estoy hablando de ti, Adrián Marcelo”, expresó “Chessman” durante la entrevista que fue compartida en redes sociales y causa revuelo entre los usuarios que ven “La Casa de los Famosos México”.

El luchador mexicano, de 49 años de edad, aprovechó la charla porque también le lanzó una advertencia al youtuber, de 34 años, ya que agregó “de verdad, ruégale a Dios que no entre a la casa porque, entrando, te voy a poner una ching@”.

“En cuanto él salga o yo entre a la casa, ahí se va (a terminar todo). Y si no lo terminamos ahí, lo terminamos en un ring”, aseguró “Chessman” al exponer que el pleito con Adrián Marcelo no ha concluido.

El gladiador destacó que estar frente al participante del reality show sería la mejor manera de concluir la cuenta que tienen pendiente porque “se tiene que terminar lo que empezó. Los ciclos de la vida, del trabajo, deportivos, todos se tienen que terminar porque si no se quedan inconclusos. Ni él está satisfecho, ni yo ni la gente y aquí estamos por la gente”.

“Chessman” desmiente a Adrián Marcelo y revela que su pelea fue real

“Chessman”también desmintió a Adrián Marcelo y recordó el desafortunado encuentro que tuvieron en marzo de 2023 en el festival The World Is A Vampire, precisando que su pelea sí fue real. “Mira, voy a hablar con la verdad. Cuando él llegó al astrónomo a entrevistarme, ni sabía quién era y no me importaba, estaba concentrado en lo que iba a hacer”.

El gladiador destacó que el youtuber lo ofendió y por eso “le tuve que voltear un pinche cachetadón”. Adicionalmente, recordó que “la demanda y todo eso fue real. Me suspendió Triple AAA y todo lo que él estuvo diciendo ‘que no, que fue planeado’ fue de ardor porque no pudo desquitarse, no pudo concluir lo que estábamos hablando”.