Sian, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta se burlan de Karime: "apenas sabe caminar"

La rivalidad y las diferencias entre los del cuarto Tierra y los de la habitación Mar son cada vez más grandes y más notorias. Las críticas que se realizan entre los diferentes equipos incrementan considerablemente todos los días en todos los sentidos dentro de La Casa de los Famosos México. En esta ocasión los integrantes del Sindicato hablaron sobre Karime y su forma de caminar.

Adrián Marcelo, Sian y Ricardo Peralta fueron los encargados de criticar a la habitante del cuarto Mar. Se tiene que mencionar que Agustín se encontraba en el cuarto, pero prefirió no decir nada. El argentino se lleva con la ex Acapulco Shore y no quiso hablar sobre la forma de caminar. Los otros del cuarto Tierra se fueron con todo contra ella.

Los del cuarto Tierra se fueron contra Karime (IG: lacasafamososmx)

Los "ataques" del cuarto Tierra contra Karime

La plática de noche en el cuarto Tierra tuvieron una protagonista, Karime, que fue duramente juzgada y criticada por su forma de caminar. Sian, Adrián Marcelo y Ricardo Peralta fueron los encargados de hacer comentarios sobre la habitante de cuarto Mar. Aseguran que hay algo raro, pero que llega a ser hasta cierto punto algo cómico.

Ricardo fue el que comenzó el tema al asegurar que Karime a penas sabe caminar. Ante este comentario, Sian comenzó a imitarla y aseguró que camina raro. El cubano dio unos pasos tratando de hacerlo igual que ella. Mientras hacía esto, Agus movía la cabeza en negación. Se veía que el argentino no estaba cómodo con lo que estaban diciendo sus compañeros de equipo.

El último en hablar fue el líder, Adrián Marcelo, quien no quiso expresar si sabía caminar o no, pero sí dejó claro que había algo raro, pero no lo suficiente para realizar un diagnóstico. Eso si, confirmó que hay un tema ahí y que es hasta cierto punto cómico el verla caminar todos los días.

La reacción en redes sociales

Después de volverse viral esta conversación de cuarto Tierra, los fans del team Mar y de Karime no dudaron en reaccionar a dichas críticas. Lo primero fue dejar claro que ella no se mete con nadie y a pesar de eso, los del Sindicato si se van en su contra. Otros fueron un poco más allá y aseguran que cuando salgan, todos los de Tierra se darán cuenta que no tienen nada de apoyo e inclusive algunos no tendrán carrera.

"Sian cuando salga y vea que no tendrá carrera en México, lo voy a disfrutar", "Neta que tienen el intelecto muy bajo", "Sian se hunde solito, pobre alma en desgracia", "Nadie puede competir con Karime", son algunos de los muchos comentarios que se volvieron virales en redes sociales.