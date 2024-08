Maryfer Centeno apoya al equipo Mar y se une al trend del momento con divertido baile: VIDEO

Maryfer Centeno mostró su apoyo al team Mar IG: maryfer_centeno

La Casa de los Famosos México sigue dejando muchas reacciones dentro y fuera de la casa, por lo que cada vez hay más famosos y expertos comentando todo lo que ocurre en esta segunda temporada. En esta ocasión fue el turno de Maryfer Centeno, quien dejó de lado su labor como analista en el programa Hoy para compartir a quién le va dentro del reality show.

La grafóloga utilizó sus redes sociales para unirse al trend del momento y dejar claro dos cosas. La primera es que es team Mar y la segunda que no sabe bailar, pero que lo intentó con tal de mostrar que está a favor de Mayito y el resto de los integrantes del cuarto. El video se volvió viral en TikTok, por lo que todos sus fans pudieron darse cuenta que no cuenta con los mejores pasos de baile.

Maryfer Centeno es team Mar (IG: maryfer_centeno)

Centeno aprovechó su cuenta de TikTok para unirse al baile con la canción de Brenda Bezares. Lo que es una realidad es que no le salió el baile como a la esposa de Mario, pero hizo su mejor intento para demostrar que espera que Mayito y todos los integrantes del cuarto Mar. Se tiene que mencionar que la grafóloga dijo: "intente bailar".

En el clip se puede ver como Maryfer intentó hacer los pasos de Brenda, pero al no poder hacerlo correctamente prefirió bailar a su manera para terminar con su estilo. El punto era mostrar que le va al equipo de Arath de la Torre, Mario Bezares, Karime, Gala Montes y Briggitte. Este video generó una serie de reacciones en redes sociales.

Centeno mostró que no sabe bailar (IG: maryfer_centeno)

La reacción en redes sociales

Los fans la grafóloga reaccionaron al video mostrando empatía al ver que no baila bien, pero no todos los comentarios fueron positivos, ya que algunos le pidieron que dejara de bailar, con su voto y su análisis en el programa Hoy es suficiente para ellos. En otras palabras, no quieren que vuelva a bailar en redes sociales.

"Marifer, la única que baila como Victoria Ruffo", "Mejor solo vota y analiza", "Lo importante es que eres team mar", "Lo importante es que tienes salud y eres buenísima en tu trabajo", son algunos de los comentarios que realizaron los fans de la grafóloga en la publicación de TikTok.