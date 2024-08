Sabine Moussier enfurece en “Hoy” y exige un alto a los ataques en su contra: “No es justo, ya basta”

Sabine Moussier dio de qué hablar con su participación en “La Casa de los Famosos México” y la alianza que creó con el team Tierra, sobre todo con Adrián Marcelo. Por ello, a su salida ha enfrentado una ola de críticas en redes sociales, algo ante lo que no dudó en defenderse durante su participación en el programa “Hoy” y molesta exigió un alto a los ataques.

Sabine Moussier exige detener los ataques en su contra

La actriz de “El privilegio de amar” fue una de las invitadas al matutino tras su salida del reality show y revivió algunos de sus momentos más polémicos, entre ellos el fuerte mensaje que lanzó a Adrián Marcelo donde le advierte que de volverse a encontrar le dará una cachetada ya que es su alianza lo que le trajo una ol además comentarios negativos, algo que pidió detener.

Sigue leyendo:

“Eres cochinilla”: acusan a Gala y Briggitte de ser sucias y se desata una intensa pelea en La Casa de los Famosos

Mario Bezares acude a la estética de Gomita y termina pelón: VIDEO

“Están faltando al respecto de una forma que no se vale, que no es justo y creo que ya basta, yo creo que ya basta de todo esto adentro y afuera y en donde estemos. No está padre, nos estamos violentando demasiado y luego nos quejamos del mundo”, dijo la actriz para después hablar sobre aquello por lo que ha recibido críticas: “Todo, que si critico a una que porque la critiqué, que si al otro entones ya estoy vendida. Uno no le da gusto a nadie”.

Sabine Moussier envía mensaje a Adrián Marcelo y le pide perdón a Karime

Tal y como ha sucedido con otros eliminados de “La Casa de los Famosos México”, Sabine Moussier descubrió lo que sus compañeros pensaban y decían realmente sobre ella en el programa. Ante esto, expresó la decepción que siente por Adrián Marcelo y se dijo sorprendida por los integrantes del team Mar, quienes le mostraron su apoyo y le pidió perdón a Karime Pindter por desconfiar de ella.

Te quiero pedir una disculpa, te quiero pedir perdón. Llegué a dudar de ti, Karime, no sabía qué pasaba y pensé que me habías traicionado. Te agradezco que hayas sido leal y hayas sido buena conmigo

Aunque no ocurrió lo mismo con Adrián Marcelo, a quien durante una transmisión en vivo le envió un contundente mensaje dejando ver que ya no existe una amistad entre ellos: “Que pena, que tristeza y que vergüenza haber dicho que era un honor conocerte. Que dolor haberte dado un espacio en mi corazón (…) Gracias a tu basura y falsedad, con todos los dineros que tengas no me interesa, lograste que esta casa fuer un asco, un cochinero”.