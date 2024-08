“Eres cochinilla”: acusan a Gala y Briggitte de ser sucias y se desata una intensa pelea en La Casa de los Famosos

Gala Montes y a Briggitte Bozzo arremetieron contra Adrian Marcelo LCDLFMX

El día de ayer se llevo a cabo la "Noche de cine" en La Casa de los Famosos México, en la cual se proyecto la película "Al diablo con la limpieza", misma que desató una acalorada discusión entre los integrantes del Cuarto Mar y Tierra, pues los integrantes del equipo Tierra no dejaron pasar la oportunidad para criticar a Gala Montes y a Briggitte Bozzo, acusándolas de no ayudar con el aseo.

Ante dichos comentarios, Gala estalló, asegurando que ella ayuda en la casa de diferentes formas, pues lava los trastes además de apoyar a poner la mesa y colaborar en la cocina a la hora de preparar la comida.

Gala aseguró que siempre ayuda en las tareas de la casa

Adrián Marcelo arremetió en contra de Briggitte Bozzo

El conflicto escaló cuando Adrián Marcelo le dijo a Briggitte "eres cochinilla no te hagas, eres cochinilla", a lo que la actriz venezolana se defendió resaltando diciendo que ella es una mujer limpia y que no le importa lo que piensen los demás, pues ella no entró para quedar bien con nadie.

Sin embargo, lejos de terminar ahí, Adrin continuó el conflicto, pues le dijo a Briggitte que seguro tenía empleada doméstica en su casa y que por eso no sabía hacer la limpieza, a lo que Gala y Briggitte respondieron que no le correspondía decir eso si él también cuenta con dicho personal.

Al ver que los ánimos se calentaron, Arath de la Torre se metió para ofrecer una solución, quedando de a acuerdo con Adrián Marcelo en que iban a organizar a sus respectivos equipos para rolarse las tareas domésticas con el fin de tener un mejor manejo de la limpieza de la casa.

Arath de la Torre se metió para ofrecer una solución

Ricardo Peralta interfirió en la discusión

El debate parecía haber terminado, pero las emociones continuaban a flor de piel mostrando la evidente molestia por parte de Gala y Briggitte, quienes alegaron que no tenían porqué estar avisando cada vez que fueran a hacer la limpieza.

Ante dicha situación Adrián comentó que si no les hubiera dolido no estarían tan enojadas, a lo que las concursantes pidieron que no las insultara, momento que aprovechó Ricardo Peralta para decir que ellas son quienes se la pasan insultándolo a él y a Gomita pues Gala dijo: "%$#che goma", mientras la criticó por dejar pelos en toda la casa, siendo uno de los motivos por los que también se originó la discusión. El video del momento fue compartido por la cuenta de TikTok eldiariodelastias.