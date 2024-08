Sian le escupe a la comida de integrantes de Mar, usuarios de redes lo tunden

La Casa de los Famosos, ha vuelto a ser el centro de la controversia. En esta sexta semana de competencia, el Team Tierra ha logrado capturar el liderazgo, un privilegio que ha recaído en Agustín Fernández. Además de lo anterior, algo que ha llamado la atención es el comportamiento del actor cubano Sian Chiong, el cual ha generado una ola de indignación en las redes sociales.

Todo ocurrió este martes 27 de agosto. Las cámaras del reality, que transmiten en vivo las 24 horas del día, captaron a Sian Chiong en un momento sumamente desagradable. En un descuido mientras estaba de espaldas a la cámara, Chiong fue visto escupiendo en un plato de comida, el cual iban a consumir los miembros del equipo mar.

El actor cubano ha desatado la polémica por su comportamiento.

Foto: VIX

Sian escupe a la comida y piden su expulsión

Apenas se difundió el video, las redes sociales se llenaron de comentarios enérgicos pidiendo la expulsión inmediata de Sian Chiong. Los usuarios expresaron su preocupación por la salud de los demás participantes, argumentando que este tipo de conducta pone en riesgo el bienestar de todos los involucrados. Los comentarios en plataformas como “X”, antes Twitter e Instagram fueron contundentes, con usuarios etiquetando a las cuentas oficiales del programa, de Televisa y hasta de la conductora Galilea Montijo para asegurar que el incidente no pase desapercibido.

Entre los mensajes más destacados se podían leer reacciones como: “esta semana tiene que salir sí o sí, este hdsp”, “Qué asco me da, por favor, sáquenlo”, “Por favor, sáquenlo, por favor”, “Eso si es causa de que lo saquen”. La indignación de los seguidores es clara, y la presión para que la producción tome cartas en el asunto es cada vez mayor.

Con la creciente presión pública, se espera que La Jefa, la figura que supervisa las dinámicas del reality, tome medidas respecto a Sian Chiong. Aparte del escándalo reciente, el actor ha sido criticado por su comportamiento hacia otras participantes, como Brigitte Bozzo y Gala Montes, quienes han mostrado incomodidad con su presencia. Este comportamiento ha añadido una capa adicional de conflicto a su ya deteriorada imagen pública.

En redes piden la expulsión del cubano.

Foto: "X"

¿Sian Chiong es santero?

El drama no termina aquí. En el programa “Chisme No Like”, Javier Ceriani presentó un informe que arroja luz sobre aspectos oscuros del pasado de Sian Chiong. Según Ceriani, el actor no solo habría gozado de privilegios por parte del Gobierno Cubano, sino que también practica la santería. Este informe sugiere que Chiong podría estar utilizando rituales de santería para influir en otros participantes del reality. La revelación, si bien no confirmada, añade una dimensión mística al conflicto que rodea al actor.

Karlita “La Santera” también fue entrevistada en el mismo programa, y confirmó que Chiong habría realizado rituales de santería antes de ingresar al show. Según ella, estos rituales habrían sido utilizados para obtener control sobre otros concursantes, incluidos los influencers Adrián Marcelo y Ricardo Peralta. Este trasfondo espiritual añade una capa de complejidad al perfil ya controvertido del actor.