Filtran llamada al 911 de la detención de William Levy: "No se quieren ir y no quieren pagar" | AUDIO

La detención del actor, William Levy, en Estados Unidos sigue dando de qué hablar en la industria del espectáculo después de que saliera a la luz la llamada al 911 que hizo uno de los testigos de los hechos por los que fue llevado a prisión en la ciudad de Miami en el estado de Florida.

La mañana del lunes 15 de abril se reportó la detención del actor de cine y televisión, William Levy, en Miami, Estados Unidos. Los cargos que le imputaron al famoso nacida en Cuba fueron causar desorden en la vía pública y encontrarse en estado inconveniente.

Después de varias horas bajo el resguardo de las autoridades, el protagonista de las telenovelas mexicanas "Sortilegio" y "Carita de ángel" obtuvo su libertad al pagar una fianza que asciende a más de diez mil pesos mexicanos. William Levy negó que haya protagonizado una pelea y que se haya negado a pagar la cuenta de un restaurante como trascendió en distintos medios.

A unos días de la detención y liberación del actor cubano, William Levy, salió a la luz la llamada al 911 que provocó la detención del famoso en la ciudad de Miami en Florida en Estados Unidos. La nueva información fue compartida por el sitio de espectáculos "El gordo y la flaca".

De acuerdo con la información, retomada por Univisión Famosos, una persona llamó a las autoridades de Florida en Estados Unidos por la presencia de dos personas en estado inconveniente, al parecer, William Levy y una acompañante.

En la grabación se escucha a una persona, empleada del restaurante, reportar la presencia de dos personas en estado de ebriedad que no se querían ir. Detalló que no querían pagar la cuenta a pesar de que habían consumido demasiadas bebidas alcohólicas.

"Tenemos dos borrachos. Ellos no se quieren ir. Nosotros no les estamos dando más alcohol. Ellos están bebiendo mucho, no se quieren ir y no quieren pagar la cuenta", relata.