Detienen a rapero Millonario por irrumpir en una casa y ponerse a cantar en NL

Elementos de la Policía Municipal de Guadalupe, en Nuevo León, detuvieron a César N., quien es mejor conocido por ser el cantante de rap “Millonario”. El rapero ha hecho duetos con Cártel de Santa, Santa Fe Klan, y ya ha estado en prisión, acusado de un homicidio en ese estado.

De acuerdo con las primeras versiones, el cantante ingresó al domicilio de una familia en donde comenzó a rapear y a exigir que lo dejaran ver a sus hijos, por lo que dichas personas lo acusaron de allanamiento de morada y daños en propiedad ajena, ya que el famoso destrozó una puerta y una reja.

En el 2017, César N estuvo involucrado en un choque automovilístico en el que falleció una mujer, hecho por el cual estuvo en prisión, pero salió al pagar una fianza de casi un millón de pesos. Años después, el rapero contó que se encontraba alcoholizado y que se quedó dormido al volante.

"Salí, iba para mi casa, ya se me había bajado lo que me había metido. Ya había estado pisteando nada más. Me quedé dormido con el acelerador puesto. 150 (kilómetros por hora), parece que se quedó ahí el velocímetro. Pegó con m... Al chile ni me acuerdo", contó en el podcast de Roberto Martínez.