Irina Baeva revela que su mamá le dejó de hablar por dejar la universidad para ser actriz

Irina Baeva es una de las grandes actrices que hay en la actualidad en México, pero previo a tener una carrera exitosa, tuvo unos pequeños problemas con su familia al decidir estudiar actuación y abandonar la universidad. La nacida en Moscú, Rusia tuvo un conflicto con su madre, quien le dejó de hablar cuando le contó que dejaría la carrera para centrarse al mundo de la actuación.

La rusa contó a Montserrat Olivier el problema familiar que ocasionó dejar la universidad y convertirse actriz. Irina estaba estudiando la carrera de periodismo cuando se dio cuenta que su verdadera pasión y lo que quería hacer el resto de su vida. Esta decisión hizo que su madre le dejara de hablar por un tiempo, ya que no podía entender que dejara una de las mejores universidades del país para empezar en el mundo del séptimo arte.

Baeva confesó que ahora su mamá y ella son felices y se llevan muy bien, pero cuando decidió dejar la carrera de periodismo para hacer lo que realmente le gusta, la actuación. Su mamá no quería que se dedicara trabajar en la pantalla, pero tampoco la detuvo en la búsqueda de su sueño. Eso sí, mientras lo aceptaba, le dejó de hablar por un tiempo.

"Mi mamá, no la verdad, ahorita ya está feliz, pero mi mamá me dejó de hablar porque cómo iba a dejar la mejor universidad. Porque la verdad, no es por nada, pero es una de las dos universidades más importantes del país", dijo Irina para después dejar claro que había comenzado a estudiar periodismo.