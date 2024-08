Mario Bezares acude a la estética de Gomita y termina pelón: VIDEO

La Casa de los Famosos México entró en su sexta semana y con esto el tener la necesidad de comenzar a buscar un cambio de look. Ya sea un corte de barba o la necesidad de cambiar de peinado, los integrantes del reality han buscado como mejorar su aspecto a pesar de estar encerrados. En esta ocasión fue el turno de Mario Bezares, quien decidió acudir a la estética de Gomita para realizarse un corte de pelo. El problema fue que terminó todo tusado.

El integrante del cuarto Mar le pidió a la dueña de la 'Estética de Gomita' que le realizara un corte de pelo. El resultado no fue el esperado, ya que le había pedido que pasara el número cinco por su cabeza, pero Gomita no sabía cuál era el número cinco y terminó por hacerle una famosa 'mordida de burro'.

Sigue leyendo:

La Casa de los Famosos México: filtran los nombres de los nominados de hoy miércoles 28 de agosto

¿Qué es y para qué sirve el ritual del péndulo que hicieron Briggitte y Karime en La Casa de los Famosos?

Gomita tiene un accidente en su estética cortándole el pelo a Mayito (YT: el 5)

El corte de Mario Bezares sale mal

Después de la tensión que se generó por ver las películas que tenían planeadas en la gala de este martes, Mayito le solicitó a Gomita que le realizara un corte de pelo para ya no traer ese look descuidado. Antes de que apareciera el integrante del cuarto Mar, Sian le estaba explicando un poco el funcionamiento de la máquina. Con un poco de miedo y segura de que había puesto el número cinco en la máquina, la integrante de Tierra le dijo a Bezares que tomara asiento.

Cuando tenían todo listo y Mario estaba sentado y le explicó a Gomita como debía cortarle el pelo. El conductor comenzando por la zona de la oreja, pero no iba a salir como él esperaba. Después de dar el primer corte, la influencer se asustó al ver lo mucho que le había cortado. La integrante del cuarto Tierra comenzó a preguntar si ese era el tamaño y fue cuando Agustín, Sian y Adrián Marcelo se comenzaron a reír.

Mayito fue el que se realizó la tusada (YT: el 5)

"¡Esa no es la cinco!", dijo Mayito, a lo que Gomita enseñó como si había colocado el número cinco en la máquina. Lo que la influencer no sabía es que estaba aplicando el número cinco de barba y no de cabello, por lo que las medidas son diferentes. Mario contuvo la calma y decidió que lo mejor era continuar con la medida correcta y después veían como lo arreglaban.

Las reacciones al corte de Mario

Después de colocar la cuchilla adecuada, Arath de la Torre se acercó para ver que es lo que ocurría. En ese momento le explicaron que sólito se dio la mordida de burro. El líder del cuarto Mar no dudó en expresar que que parecía "perro corriente". Después de un par de risas fue a decirle a las 'Chicas Superponedoras' para que fueran a ver la trasquilada que se había metido Mayito en la cabeza.

Los problemas no terminaron ahí, ya que la máquina se quedó sin pila a la mitad del corte. Después de unos minutos, Mario acudió con Agustín para que terminara el corte de pelo en el baño, pero la máquina seguía sin pila. Con medio corte una tusada, el del cuarto Mar se retiraba del baño.