Sabine Moussier denuncia acoso de Sian en La Casa de los Famosos México: “No está bien, es lamentable”

Sabine Moussier fue la quinta eliminada de La Casa de los Famosos México y quien actualmente se encuentra en una gira de medios en donde relata las mejores experiencias que vivió dentro del reality show, así como otras de las que se percató recientemente y que no aprueba.

Tras la salida de Sabine Moussier, ahora la estrella ha sido cuestionada por los comportamientos de algunos de los habitantes del reality show que tuvieron hacia ella, tal es el caso del actor Sian Chiong, quien presuntamente acosó a la celebridad en repetidas ocasiones.

En una entrevista con el programa de Maxine Woodside, Sabine Moussier fue cuestionada sobre el trato que recibió por parte de Sian, quien presuntamente acosó en algunos momentos a la famosa, ya que arrimaba su cuerpo hacia ella de manera sexual.

Sabine Moussier fue muy puntual en lo que externó, ya que primero manifestó que cuando ella estaba dentro de La Casa de los Famosos México no estaba consciente de todo lo que pasaba, sino hasta que salió, su hija le mostró algunos videos en donde se aprecia como sean se propasa con ella al tocarla indebidamente.

“Eso de que me arrimó, eso me lo dijo mi hija, yo no me di cuenta, pero si era de que llegaba y el beso acá (hombro), me agarraba la ¿no?, como que me pellizcó la pompa y cuando me hizo así, fue cuando dije ‘ay’, porque claro que no está bien lo que está sucediendo en el cuarto tierra y no está bien la manipulación”, es lo que confesó Sabine.