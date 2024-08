Sabine Moussier reacciona a la polémica con la mamá de Gala Montes

Sabine Moussier se convirtió en la quinta eliminada de “La Casa de los Famosos México” y desde entonces ha experimentado un fuerte golpe de realidad, tal y como ocurrió con los otros expulsados. La actriz hizo frente a las críticas en redes sociales que ha recibido por sus polémicas declaraciones, como las que lanzó contra Gala Montes al mencionar que fue llevada a una escuela de prostit*** y que sostuvo pese a la molestia de Crista Montes, mamá de la también cantante.

Sabine Moussier habla de los ataques a Gala Montes en LCDLF

Durante una transmisión en vivo a través de YouTube con Pablo Chagra y Shanik Berman, la actriz fue cuestionada sobre sus declaraciones contra las integrantes del cuarto Mar. Sobre todo sobre el comentario desafortunado de Gala Montes y que le ganó una ola de críticas en redes sociales, además de la molestia de Crista Montes que arremetió en su contra llamando put* a la hija de Moussier.

Sigue leyendo:

Gala y Agustín caen en la tentación de dormir juntos, terminan entre besos y caricias: VIDEO

"La maldad es evidente": Andrea Legarreta estalla contra Adrián Marcelo tras su posicionamiento contra Arath de la Torre

Sabine Moussier habla de los ataques a Gala Montes en LCDLF México. Foto: IG @sabineoficial

Sabine Moussier se justificó asegurando que su comentario surgió por el reto sugerido por Arath de la Torre de que las participantes de Mar posaran con poca ropa si eran salvados por el público: “La prostituci** es una profesión (…) A mí no me gusta que ofrece tu cuerpo a cambio de que te salven porque eso no es de una mujer que se valora ni se respeta y lo digo con todas las de la ley, entonces, si no quieren que se les diga eso, pues entonces que no vendan eso”.

En entrevista para “Cuéntamelo ya!”, la actriz de “El privilegio de amar” aseguro que el cuarto Mar sacó lo peor de ella: “Siento que para que te salven tienes que poner otras cosas y no tu cuerpo, no te tienes que denigrar como mujer (…) Voy a seguir defendiendo siempre que la mujer vale no sólo por su cuerpo, claro que me indigné y discúlpame, pero se me dieron mucho conmigo”.

Mamá de Gala Montes arremete contra Sabine Moussier

Pese al conflicto que sostiene con su hija, Crista Montes no ha dudado en mostrarle su apoyo y defenderla de los ataques que ha recibido de otros participantes en “La Casa de los Famosos México”. Como Sabine Moussier, contra quien se lanzó y mencionó a la hija de la actriz al intentar justificar sus palabras.

“Que no se meta conmigo, para qué se mete conmigo. Discúlpenme, pero le va a decir put* a su hija, no a mí hija; además, sabe perfectamente que todo México la está viendo. Aquí estoy, no me rajo, sabe la señora que todo México la está viendo, ¿por qué usa esas palabras? Con mi hija no se mete nadie y me pongo (…) Lo sostengo, que me lo diga en mi cara Sabine, me molesta, cómo se mete con ella, con los hijos no se mete uno”, dijo Crista Montes en un encuentro con los medios retomado por la reportera Berenice Ortiz.