"La maldad es evidente": Andrea Legarreta estalla contra Adrián Marcelo tras su posicionamiento contra Arath de la Torre

La gala de eliminación de este domingo dejó muchos temas de qué hablar, siendo Adrián Marcelo y Arath de la Torre los dos protagonistas de la noche. Por un lado está el llanto del líder del cuarto Mar al ver el video de sus hijos. Por el otro lado el posicionamiento del jefe del Síndicato. Ahora, en el Programa Hoy, Andrea Legarreta no dudó en arremeter contra el youtuber que mostró su verdadera cara, una persona con una maldad evidente.

La conductora del matutino no dudó en posicionarse en favor del actor y dejar claro que le van por todo lo que han vivido juntos, no por estar en el Programa Hoy. Otro de los puntos que tocó Andrea Legarreta fue que lo de Adrián Marcelo no es un juego y es una persona que tiene maldad en su ser y la está mostrando cada día más. Una prueba de ello fue el posicionamiento del pasado 25 de agosto.

Andrea asegura que Adrián Marcelo mostró que tiene maldad en su ser

Andrea arremete contra Adrián Marcelo por lo que le dijo a Arath de la Torre

A lo largo de la temporada se ha escuchado en muchas ocasiones que es un juego o que esa no es la verdadera personalidad de los concursantes y se están dejando llevar por la dinámica que se vive dentro de La Casa de los Famosos México. Para Andrea lo que vio ayer en el posicionamiento de Adrian Marcelo con Arath de la Torre no es un juego, sino una muestra de la maldad que existe dentro del regiomontano.

"Entró en crisis porque hay cosas que son evidentes. O sea, nos podemos escudar con que es un juego, pero la maldad es evidente y esa no se puede tapar con un dedo. La verdad es que si es nivel de maldad fuera de serie de esta persona al confrontarlo de esa manera", dijo la conductora de Hoy.

Andrea Legarreta expresó que no apoyan Arath por estar en el programa

Legarreta y todos los de Hoy apoyan a Arath por el cariño que le tienen

La mamá de Mía Rubín dejó claro que no están apoyando al líder de Mar por formar parte de la plantilla del matutino, sino porque llevan años conociéndolo y han vivido muchas cosas a su lado. Ese es el verdadero motivo por el que apoyan al actor y no les gusta ver cómo le hacen daño con golpes bajos como el que dio Adrián Marcelo.

"Nosotros no somos su equipo porque está en el programa Hoy, es porque es nuestro amigo, porque lo queremos, porque lo hemos visto pasar por distintas cosas; pero esto que sucedió y esta bajeza, no se puede tapar con un dedo. El fingió durante una semana que estaba jugando y no, la maldad si sale, si brota", expresó Legarreta.

Andrea tachó de "golpe bajo" la estrategia de Adrián Marcelo

Andrea se mostró agradecida con el público por salvarlo una semana más

Después de dejar claro su postura y enfado con Adrián Marcelo, al punto de no querer decir su nombre, expresó que le dolió mucho ver cómo entraba en una crisis su compañero en el matutino, pero al mismo tiempo reafirmo que todos en el programa y mucha gente en México lo aman. Eso sí, no dejó pasar la oportunidad de agradecer a todos lo fans que están con el Team Mar y con Arath de la Torre.

"Arath estamos contigo. Arath te amamos. Sabemos que entraste en una crisis, nos dolió. Eso es muy difícil y que bueno que lo salvaron", concluyó el tema Andrea.

Ahora queda esperar a que de inicio una semana más de actividades para ver cómo van a reaccionar todos en la casa a la salida de Sabine y a los comentarios que se lanzaron en los posicionamientos. La casa entra en su sexta semana, pero también en un momento de tensión que puede ser crucial para el curso de la segunda parte de esta temporada de La Casa de los Famosos México.