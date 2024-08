Adrián Marcelo admite “a mí me sirve el hate” tras sus controversias en “La Casa de los Famosos México”

La tensión sigue aumentando en “La Casa de los Famosos México”, sobre todo porque el reality show ya se encuentra a la mitad de su duración. Por ende, esta quinta semana ha sido compleja, sobre todo para el youtuber Adrián Marcelo, quien ha vivido altercados con varios de sus compañeros y por eso se sinceró y admitió “a mí me sirve el hate”.

Sin embargo, el originario de Monterrey, Nuevo León, se mostró cabizbajo en el programa de Televisa luego de que ayer 20 de agosto de 2024 se dio cuenta de que su cuarto Tierra no es el preferido, ya que en la Noche de cine las historias presentadas giran en torno a las actividades que hacen los integrantes del cuarto Mar.

Adrián Marcelo es conocido por hacer contenido digital con humor negro. Foto: captura de video.

Hate, la estrategia fallida de Adrián Marcelo en “La Casa de los Famosos México”

Adrián Marcelo, de 34 años de edad, habló de sus fallidas estrategias en “La Casa de los Famosos México” con el actor cubano Sian Chingon, de 31 años, y detalló que se adapta a la gente para caerle bien, pero en el fondo él no es así y por eso estaba en contra de que el cuarto Tierra haga dinámicas de comedia.

“Soy un buen wey que trata de agradar a todos; sin embargo, no es esa posición en la que puedo… Normalmente, a mí me sirve el hate, siempre lo uso a mi favor tener a alguien en contra”, le confesó el youtuber al actor, quien lo alentó a usar ese lado “maquiavélico” para mantenerse en el reality show.

Adrián Marcelo y Sian Chiong, desesperados por agradarle a la gente

Luego de que vieran las películas de la Noche de cine, Sian Chiong fue insiste con Adrián Marcelo para que realicen un programa de comedia, subrayando “hay que hacer algo más allá de estar en nuestras camas”. Por lo mismo, el actor cubano recordó que en la edición pasada de “La Casa de los Famosos México” Wendy Guevara lideraba el programa “Resulta y resalta” y eso equilibraba el ambiente.

En redes sociales, usuarios se han ido en contra de Adrián Marcelo y Sian Chiong por su idea para salvarse y seguir en el reality show. Como parte de las críticas, cibernautas comentaron que el actor “ya saqué de su boca la temporada pasada” y “basta de comparaciones con la otra temporada”.

Además, usuarios destacan que no hay vuelta atrás para el cuarto Tierra porque Adrián Marcelo ya admitió que “su combustible es el odio” y “por eso está perdido, no esperaba toparse con el nivel de inteligencia emocional que tienen en el cuarto Mar. No reaccionan de la manera que él espera ante su maldad y eso lo ‘desarma’”, como él mismo confesó al hablar de la ternura que provoca en él Brigitte Bozzo, integrante del “Team mar”.