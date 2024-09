Sian le confiesa a Ricardo Peralta que no siente nada por él; el influencer responde que sintió "celos" del beso con Briggitte

Este fin de semana el Cuarto Tierra de "La Casa de los Famosos México" comenzó a tambalearse después de una intensa conversación entre los miembros, misma que fue iniciada por Ricardo Peralta y Gomita contra Sian Chiong y Agustín Fernández tras besarse con Briggitte Bozzo y Gala Montes, respectivamente. Luego de la polémica que se vivió en este equipo poco a poco comenzaron a volverse a apaciguar las aguas y fue cuando el actor cubano aprovechó para tener una conversación incómoda con el influencer conocido como "Pepe".

Pues a lo largo de las semanas han estado muy juntos y por lo que en redes, los fans del reality le pidieron a Ricardo Peralta evitar caer en un juego con Sian, quien pese al cariño no sentía nada romántico por él. Ahora, este mismo fin de semana el cubano le confesó lo anterior al creador de contenido, por lo que incluso le pidió disculpas por los malos entendidos, además que le reiteró su inmenso cariño a su compañero de cuarto.

"En gran parte siento que el error mayor que cometí fue, traté de esquivar la situación, cuando lo que tuve que haber hecho fue simplemente haber dicho 'no', pero no supe y eso me llevó a cometer la estupidez que cometí", le dijo a Sian al influencer, mientras agregó que fue un juego por lo que "cedió" a la provocación.

Ricardo Peralta afirmó que se sintió celoso. (Foto: YouTube @canal5_mx)

De acuerdo con las palabras que el cubano le ofreció a su compañero del Cuarto Tierra, tomó la decisión de hablar con la verdad luego de la pelea que tuvieron este fin de semana, pues su única preocupación era que Peralta sintiera que él no estaba siendo honesto para con él. Además, le agradeció el que siempre le haya dado un abrazo cuando se sentía mal, algo que se repitió con Adrián Marcelo.

Sian Chiong se sincera con Ricardo Peralta; no fue por estrategia, le gusta su sonrisa

"Estoy muy arrepentido", le dijo mientras mantenían una charla privada en el clóset de la casa; allí mismo, el actor y cantante aseguró que él tendrá la actitud que Ricardo Peralta le permita de ahora en adelante, pero siempre reiteró que todo lo que ha pasado hasta ahora es genuino y sincero.

"La primera forma de no sentir que fue mi culpa lo que yo estaba sintiendo era y es y fue, diciendo 'estoy muy molesto porque le hizo esto a Gomita', cuando en realidad también es súper tonto porque yo lo que sentí ayer fueron celos y me da mucha pena decirlo porque no tiene sentido, porque no existe nada en mí, hasta el momento de la película", dijo al recordar que incluso Mariana Echeverría no le creía a Peralta cuando hablaba sobre los acercamientos que Sian tenía con él.

Durante la conversación, el influencer dijo "no estoy enamorado de ti", pero sí le explicó a Sian cómo es que ocurrieron todas las cosas y afirmó que "ya no va a pasar más". Asimismo, detalló que se sintió vulnerable ante su compañero de Tierra al mostrarse auténtico y finalizó explicando que ya no va a continuar con el juego que levaban hasta ahora. Ante ello, Chiong agregó:

"En ningún momento es por estrategia, o sea, yo soy así contigo porque me gusta ser así contigo, porque amo ver tu cara de felicidad cuando te doy un abrazo o porque me da mucha ternura si yo paso, eso me da una felicidad tan grande, perdóname si yo te confundí, si te hice sentir algo más te pido una disculpa enorme. Para mí yo estaba siendo honesto y transparente contigo y amándote, pero no sabía que te estaba generando ese otro sentimiento".