Adrián Marcelo quiere que Gomita encare a Gala Montes, asegura que es la más 'bulleada' y espera que se defienda

El equipo Tierra tuvo una charla para hablar sobre el comportamiento de sus compañeras acerca de la limpieza, sin embargo, durante la plática Adrián Marcelo enfureció en contra de su compañera Araceli Ordaz "Gomita" por no encarar a Gala Montes después de todas las actitudes que ha tenido contra ella.

Recordemos que durante la fiesta de los viernes, Gala Montes y Agustín se volvieron a besar, algo que puso muy triste a Gomita, pues ha declarado lo mucho que le gusta el influencer. Al respecto, su compañero de cuarto, Adrián Marcelo señaló que no entiende por qué no actúa para defenderse.

Su compañero de cuarto, Adrián Marcelo señaló que no entiende por qué no actúa para defenderse | Foto: YouTube La Casa de los Famosos México

Adrián Marcelo quiere que Gomita enfrente a Gala Montes

Después del acercamiento romántico que tuvo Gala con Agustín, Gomita no pudo evitar ponerse triste y molesta algo que externó a sus compañeros. Pero Adrián Marcelo no le solapó su corazón roto, por lo que dijo que espera que la influencer enfrente a Gala y aunque aclaró que no la quiere incitar a que sea conflictiva, señaló que se tiene que defender.

"Yo no quiero que sea conflictiva (Gomita) pero si yo fuera su fan si esperaría que (...) no es por acción métele más, la trae 'culeada' es como la bullying de la escuela", dijo el youtuber.

Esta no es la primera vez que Adrián Marcelo quiere que Gomita se defienda, anteriormente ha aconsejado a la comediante que frene los comentarios y acciones de Gala, pues cree que ya es la más 'bueleada' de la casa y no hace nada por defenderse, por el contrario, asegura que la hacen como quieren.

Tierra duda de los sentimientos de Gomita

A pesar de que el equipo Tierra ha apoyado a Gomita, Adrián Marcelo y Sian hablaron sobre los sentimientos de la youtuber y pusieron en duda el llanto que tuvo Araceli por el beso de Gala y Agustín por lo que dudó de que sea verdad la tristeza que desborda por él.

Incluso señaló que no se quiere así misma, pues cada que Gala y Agustín están juntos, por lo que dijo que ya está cansado de que cada viernes es lo mismo con ella y ya no sabe qué decirle ni cómo actuar. Por su parte, Agustín les pidió a sus compañeros que ya no 'alimenten' la historia de Gomita y cada quien siga con lo suyo.